L’INTERCETTAZIONE IN CUI DE GENNARO DICE “IO ORMAI HO DISTRUTTO TUTTO”, DOPO AVER SAPUTO DELLA PERQUISIZIONE A CASA DEI FAMILIARI DELL’EX CAPO DELLA SQUADRA MOBILE DI PALERMO ARNALDO LA BARBERA … I PM PARLANO DI UN “PATTO DEL SILENZIO SU ALCUNE VICENDE CHIAVE DELLA STORIA GIUDIZIARIA DEL NOSTRO PAESE”

Gianni De Gennaro è indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sui misteri della strage Borsellino: giovedì scorso, il pool coordinato dal procuratore Salvatore De Luca aveva disposto una perquisizione nell’abitazione e nello studio dell’ex capo della polizia, a Roma.

I magistrati hanno poi notificato anche un avviso di garanzia, per eseguire alcuni accertamenti tecnici non ripetibili sul cellulare e i computer. Nell’avviso di garanzia, emesso per consentire la nomina degli avvocati, si dà atto dell’iscrizione nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 375 del codice penale, depistaggio. Con l’aggravante di aver intralciato le indagini sulla strage di via D’Amelio.

Già nel decreto di perquisizione i pm parlavano di “attività depistatoria” che sarebbe stata attuata da De Gennaro e da alcuni suoi collaboratori, anche loro adesso indagati: Donatella Peruzzi, Francesco Pacetto e Massimo Carnicelli. Nella stessa inchiesta è coinvolto il pentito Salvatore Contorno.

Le intercettazioni fatte dai carabinieri del Ros non lascerebbero dubbi. «Io ormai ho distrutto tutto», diceva De Gennaro dopo aver saputo della perquisizione a casa dei familiari dell’ex capo della squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, considerato dai pm il regista del depistaggio attorno alla strage Borsellino e il ladro dell’agenda rossa. E pure la collaboratrice di De Gennaro, Donatella Peruzzi, sussurrava di aver fatto lo stesso: «No, io tutto».

Poi, l’ex capo della polizia spiegava di aver consegnato al figlio un hard disk con un terabyte di memoria: «Ho pure acquistato un computer per leggerlo, perché non lo leggiamo neanche sui computer nostri, potrebbe lasciare traccia». Diceva anche di aver consegnato un secondo hard disk a «Massimo Carnicelli (addetto alla sua tutela – ndr) e poi con calma me lo farò restituire».

Un giorno, De Gennaro disse di aver riletto gli atti riguardanti l’arresto del pentito Salvatore Contorno, tornato in Sicilia dagli Stati Uniti nel 1989: «E poi ho dato a fuoco», spiegò. Per i magistrati è in quel controverso arresto che si intrecciarono indissolubilmente i destini dell’allora capo della squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera e di Gianni De Gennaro, all’epoca direttore del nucleo centrale anticrimine.

Il 1989 delle lettere del Corvo e del fallito attentato all’Addaura contro Giovanni Falcone. «Fatti prodromici alle stragi del 1992», ha spiegato il procuratore Salvatore De Luca. E, adesso, è difficile ricostruire cosa sia accaduto, perché diversi documenti sono scomparsi.

Nel decreto di perquisizione contro De Gennaro si dice pure che fu messa in campo una vera e propria «attività depistatoria finalizzata a nascondere fatti di cui sono a conoscenza e ad occultare documentazione rilevante anche nell’ambito del presente procedimento».

Il 23 aprile di tre anni fa, la figlia di La Barbera, Serena, si sfogò con la madre «lamentando – scrivono i pm – come l’ex capo della polizia in queste vicende “non è mai uscito”, ritenendo che solo la sua morte “uscirà il delirio una volta che non ci sarà più”».

Cos’è il “delirio” che De Gennaro avrebbe nascosto? La procura sostiene una chiave di lettura ben precisa: «Nella vicenda del depistaggio scaturito dalle false dichiarazioni dei collaboratori Candura, Andriotta, Scarantino ma anche nella vicenda inerente l’arresto di Contorno, La Barbera ebbe ad assecondare una visione a dir poco minimalista delle indagini, in esecuzione delle direttive impartite dalle superiori gerarchie romane».

I pm parlano di un vero e proprio «patto del silenzio su alcune vicende chiave della storia giudiziaria del nostro paese». Lo stesso De Gennaro sospettava di finire nell’indagine: «Per il depistaggio non lo so… faranno la richiesta di rinvio a giudizio… A me mi faranno qualche richiesta, mi vengono a fare la perquisizione… non so che cazzo vogliono fare».

(da Repubblica)