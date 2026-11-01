IL CENTRODESTRA, CHE IN QUESTE ORE ESPRIME GARANTISMO E COMMOZIONE PER LA MORTE DI DE GENNARO, HA SPINTO FORTE SULLA PISTA DEL DOSSIER “MAFIA E APPALTI”, SOSTENUTO DALLA PROCURA DI CALTANISSETTA. IL MOTIVO? È POLITICO: PERMETTE DI ARCHIVIARE IL FILONE DELLA TRATTATIVA STATO-MAFIA E, SOPRATTUTTO, DELLA “PISTA NERA” DELLE STRAGI, LEGATA A FIGURE DELL’ESTREMA DESTRA COME STEFANO DELLE CHIAIE

C’è un prima e un dopo anche a Palazzo San Macuto, sede della commissione Antimafia. L’organismo d’inchiesta parlamentare è diventato il terminale di veleni e scontri politici ma anche fra magistrati (ed ex) sulle stragi mafiose di 34 anni fa. Sì proprio qui, in quello che fu il Palazzo dell’Inquisizione (il Sant’Uffizio).

Chiara Colosimo — che a Gianni De Gennaro era legata da un’antica amicizia di famiglia — martedì presiederà un ufficio di presidenza già convocato che in qualche modo non potrà non tenere conto della morte di De Gennaro.

L’esponente di Fratelli d’Italia nei giorni scorsi ha richiesto le carte della Procura e del Tribunale di Caltanissetta sull’ex capo della Polizia. Che da indagato non sarebbe stato comunque chiamato in audizione, come prevede la prassi di questa presidenza.

All’orizzonte non c’è nemmeno una chiamata della Procura nissena, ormai di casa e protagonista assoluta da queste parti. Allo stesso tempo non è escluso però che la relazione a cui sta lavorando Colosimo sulla stagione delle stragi mafiose avrà un appendice su queste ultimi giorni, densi di colpi di scena, diventati tragici e definitivi ieri mattina.

Nell’attuale legislatura il centrodestra, con Fratelli d’Italia in prima fila, ha spinto sulla pista del dossier «mafia e appalti» come concausa della strage di via D’Amelio. E prima di Natale sarà messo tutto nero su bianco nella relazione della presidente dell’Antimafia che sarà presentata prima all’ufficio di presidenza e poi alla plenaria.

Si tratta di un corposo documento che Fratelli d’Italia reputa «fondamentale» perché scaccia il filone della trattativa Stato-mafia, ma anche quello della «pista nera», legata agli accertamenti su figure dell’estrema destra come Stefano Delle Chiaie.

Nell’ultimo anno il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca è stato protagonista di quattro lunghe audizioni in Commissione. Nel corso delle quali oltre a spingere su «mafia e appalti» non ha mancato di attaccare Roberto Scarpinato, senatore del M5S, membro della Commissione ed ex procuratore generale di Palermo, per «l’attività depistante» sulle indagini che riguardano la morte di Paolo Borsellino e della sua scorta.

Scarpinato, intercettato con l’ex pm Giocchino Natoli prima che quest’ultimo intervenisse in audizione, gli ha confessato di voler «seppellire Colosimo di carte». Un caso che ha portato (invano) alla richiesta di Fratelli d’Italia al M5S di sostituire il rappresentante a Palazzo San Macuto. Uno scontro che si è riproposto con cadenza sempre più frequente. E che da tempo ormai porta Walter Verini del Pd a denunciare il «clima tossico impostato dalla maggioranza intenzionata a riscrivere la storia, senza essere interessata al presente».

Ma anche la soddisfazione del centrodestra (nonostante la cautele del ministro della Giustizia Carlo Nordio) per aver riaperto, grazie alla Procura di Caltanissetta, il filone «mafia e appalti». In queste ore fonti di maggioranza spiegano che non c’è alcuna relazione tra l’indagine di Caltanissetta già definita con decreto di archiviazione su «mafia e appalti» e quella in fase di indagine preliminare su De Gennaro. «La prima riguarda le concause, la seconda gli eventuali depistaggi».

(da agenzie)