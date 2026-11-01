GENCHI È CITATO NELL’ORDINANZA DELLA PROCURA DI CALTANISSETTA CHE CHIEDEVA L’ARRESTO DI DE GENNARO, PER LE SUE DICHIARAZIONI IN DIVERSI PROCESSI… GENCHI HA RIFERITO ANCHE DI INTERCETTAZIONI SULLA CABINA TELEFONICA UTILIZZATA DAL PENTITO TOTUCCIO CONTORNO DA CUI SAREBBERO EMERSI CONTATTI DIRETTI CON DE GENNARO, ALL’EPOCA DIRIGENTE DEL NUCLEO CENTRALE ANTICRIMINE

“Lo hanno ucciso tutti coloro che negli ultimi 37 anni lo hanno coperto”. Lo dice Gioacchino Genchi ex funzionario di polizia, esperto informatico, adesso avvocato, sul suicidio dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Genchi ha lavorato alla squadra mobile con Arnaldo La Barbera (anche quando scoppiò la vicenda del ritorno del pentito Contorno in Sicilia) e nel 1993 venne aggregato al gruppo investigativo sulle stragi palermitane del ’92.

Nella richiesta di misure cautelari della procura nissena, nei confronti di De Gennaro e degli altri 4 indagati, Genchi viene citato diverse volte per le sue dichiarazioni in diversi processi sull’allora capo della Mobile Arnaldo La Barbera che era a capo del gruppo investigativo sulle stragi e che gestì il falso pentito Vincenzo Scarantino le cui dichiarazioni innescarono il depistaggio sulla strage di via D’Amelio.

“Al momento – aggiunge Genchi – non posso dire altro visto che sono un teste chiave nel procedimento che continua per altri”. Genchi durante i processi ha riferito anche di intercettazioni sulla cabina telefonica utilizzata dal pentito Totuccio Contorno da cui sarebbero emersi contatti diretti con De Gennaro all’epoca dirigente del nucleo centrale anticrimine.

(da palermotoday.i)