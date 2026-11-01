IL RIALZO DEI PREZZI ENERGETICI È DOVUTO ANCHE AI CASINI DI TRUMP IN MEDIO ORIENTE … LE BRUTTE NOTIZIE PER I TANTI ITALIANI CHE VIVONO NEI PALAZZI NON SONO FINITE QUA: IL PREZZO DELL’ELETTRICITÀ RISCHIA DI AUMENTARE DEL 37%

Il punto di scambio virtuale, ovvero il riferimento per le quotazioni del gas all’ingrosso in Italia, potrebbe aumentare del 175% nel semestre ottobre 2026 – marzo 2027 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per un condominio tipo con consumi pari a 12.000 Smc (standard metro cubo) annui, questo si tradurrebbe in un aumento stimato della spesa per il gas del 77%. Se l’inverno fosse più mite della media e i consumi diminuissero dell’8% circa, il rincaro potrebbe essere contenuto al 62%.

È quanto emerge dall’Osservatorio di EnergyUp, la compartecipata di VeryFastPeople, società di consulenza specializzata nella gestione condominiale, e Illumia, operatore attivo nella vendita di Energia e gas naturale.

Anche l’elettricità è attesa in rialzo. Il prezzo unico nazionale medio del semestre invernale è stimato in crescita del 107% . Per un condominio tipo da 3kW e un consumo di 3.000 kWh/anno, tuttavia, l’incremento della spesa sul semestre sarebbe più contenuto, intorno al 37%, anche grazie alla riduzione prevista di circa il 9% dei costi di trasporto, gestione del contatore e oneri generali di sistema.

I dati evidenziano poi come nel corso del 2026 i rincari si sono intensificati mese dopo mese. Tra maggio e luglio 2026, il gas ha registrato un aumento di circa il 33% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre l’Energia elettrica è cresciuta del 28%. Ad agosto, gli incrementi su base annua hanno raggiunto rispettivamente il 78% e il 65%.

A livello geopolitico, il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha di fatto bloccato da marzo lo Stretto di Hormuz, snodo strategico per i flussi energetici globali, riducendo in modo significativo le forniture di petrolio e Gnl dal Golfo. In questo scenario, l’Europa ha rafforzato il ricorso al Gnl statunitense, la cui disponibilità resta tuttavia legata all’andamento della domanda asiatica.

Sul fronte degli approvvigionamenti, l’Italia parte da una posizione relativamente favorevole: a fine ottobre gli stoccaggi italiani erano pieni al 91%. La media dell’Unione si fermava invece al 75%, il livello più basso degli ultimi quindici anni.

Una disponibilità, quella degli stoccaggi italiani, che contribuisce a rafforzare la sicurezza delle forniture in vista dell’inverno, ma che non mette al riparo dall’aumento dei prezzi, legato alle dinamiche dei mercati internazionali.

«Quest’anno più che mai i bilanci condominiali vanno costruiti su scenari realistici e rivisti con regolarità», ha commentato in una nota Francesco Paini, Ceo di VeryFastPeople.

«Il contesto internazionale può cambiare in poche settimane: il nostro compito è fornire agli amministratori strumenti e numeri chiari per decidere con consapevolezza e tutelare i condòmini».

A incidere sul quadro energetico è anche il clima. Tra maggio e luglio 2026, la temperatura media nazionale è risultata di circa 1 grado superiore alla media degli ultimi cinque anni.

Il maggior ricorso alla climatizzazione ha sostenuto i consumi elettrici e, di conseguenza, la domanda di gas per la produzione termoelettrica: nei primi nove mesi dell’anno è cresciuta del 10,6%, trainando i consumi complessivi di gas (+2,4%).

(da Il Sole 24 Ore)