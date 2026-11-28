DIECI GIORNI FA IL CANCELLIERE TEDESCO MERZ HA CRITICATO LA SCARSITÀ DEGLI AIUTI FINANZIARI E MILITARI DELL’ITALIA. CHI PUÒ BIASIMARE ZELENSKY PER NON AVER INFORMATO ROMA NELL’ATTACCO ALLE NAVI RUSSE IN LIBIA?

Dopo aver scoperto che l’Ucraina aveva bombardato la nave russa nel porto di Bengasi, qualsiasi cosa il governo avesse fatto sarebbe risultata sbagliata o comunque contestabile. Il problema semmai sta in quello che il governo italiano ha fatto, o meglio non ha fatto, prima che quell’attacco ci fosse.

Da un anno e mezzo, Meloni snobba, a dir poco, tutte le iniziative di difesa europea nate intorno alla cosiddetta coalizione dei Volenterosi. A ottobre scorso, quando Francia e Regno Unito lanciarono la Clean Seas Initiative, per contrastare le attività della flotta fantasma russa anche e soprattutto nel Mediterraneo, l’Italia si defilò, criticando quell’iniziativa.

Quanto all’Africa, intorno al velleitario Piano Mattei è nata l’ambizione di poter fare da soli, e guadagnare campo a discapito dei francesi in quel continente (3 anni fa, quando i golpisti in Niger insorsero bruciando le bandiere francesi, il nostro governo li accreditò, dicendo che erano personcine a modo).

Dieci giorni fa, a Berlino, il cancelliere tedesco Merz ha criticato la scarsità e i ritardi degli aiuti finanziari e militari dell’Italia all’Ucraina.

Zelensky può non essere stato troppo riguardoso, verso l’Italia. Gli alleati europei possono non aver coinvolto l’Italia nell’attacco alle navi russe in Libia. Ma siamo sicuri che l’Italia abbia le carte in regola, con l’Ucraina e con gli alleati europei?

Dal profilo “X” di Valerio Valentini