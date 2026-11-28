IL PRIORE DI BARI: “GIU’ LE MANI, IL SANTO E’ IL SIMBOLO DELL’ACCOGLIENZA”… IL SIMBOLO DEL PARTITO AL POSTO DEL VANGELO E INVECE DEI PARAMENTI ROSSI LA STATUETTA INDOSSA ABITI BLU, IL COLORE DI AFD… QUESTO SUCCEDE QUANDO NON SI HANNO LE PALLE DI METTERE IN GALERA I SEMINATORI DI ODIO

È bastata una statuetta di cioccolato, con il mantello blu e il simbolo dell’AfD al posto del Vangelo, per scatenare una polemica che dalla Germania è arrivata fino a Bari. Al centro della controversia c’è il gadget natalizio commercializzato nello shop online di Alternative für Deutschland (AfD), formazione politica di estrema destra tedesca. Si tratta di una riproduzione in cioccolato di San Nicola, ma con una particolarità che ha fatto discutere: il libro che il santo tiene in mano, tradizionalmente identificato con il Vangelo, riporta il simbolo del partito. Anche i colori sono stati modificati: al posto dei tradizionali paramenti rossi, la statuetta indossa abiti blu, il colore che identifica l’AfD.

La protesta della Chiesa tedesca

La scelta non è passata inosservata alle autorità religiose tedesche. Il vescovo cattolico di Essen, Franz-Josef Overbeck, ha definito l’iniziativa un «inaccettabile superamento dei limiti», contestando l’appropriazione di una figura religiosa per finalità di propaganda politica. Ma le critiche sono arrivate anche dal mondo protestante. Johann Hinrich Claussen, responsabile per la cultura della Chiesa evangelica in Germania, ha definito l’operazione «imbarazzante». Dai vertici dell’AfD, invece, è arrivata una difesa dell’iniziativa. Un portavoce del partito ha rivendicato il riferimento ai valori cristiani, sostenendo che la figura tradizionale di San Nicola sarebbe coerente con l’identità della formazione politica.

La replica da Bari: «San Nicola è accoglienza verso gli stranieri»

Ma è da Bari che arriva la presa di posizione più forte. Intervistato da Repubblica, Padre Giovanni Distante, priore della Basilica che custodisce le reliquie del santo, ha contestato l’associazione tra San Nicola e l’estrema destra: «San Nicola è universalmente riconosciuto come il santo dell’amore, della carità verso i poveri, dell’accoglienza verso gli stranieri. Un’ideologia politica incentrata sull’esclusione e sul nazionalismo etnico è in netto contrasto» con ciò che rappresentava il santo.

(da agenzie)