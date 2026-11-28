“LO HA DETTO LUI: ‘QUELLO CHE HO FATTO L’HO FATTO PER LO STATO, LO STATO ME L’HA ORDINATO’. ADESSO TOCCA ALLA PROCURA DI CALTANISSETTA CERCARE DI CAPIRE QUELLI CHE SONO INDICATI DALLO STESSO DE GENNARO COME QUELLI CHE LO HANNO FATTO OPERARE, NEL BENE E NEL MALE”

“Speriamo che paghi chi deve pagare, vivi e morti, questo è importante”. Così l’avvocato Carlo Taormina dopo aver reso omaggio all’ex capo della polizia Gianni De Gennaro nella camera ardente allestita alla Scuola Superiore di Polizia di Roma.

”Questo gesto ha salvato parecchia gente – ha affermato Taormina -. Lo ha detto lui: ‘quello che ho fatto l’ho fatto per lo Stato, lo Stato me l’ha ordinato’. Adesso tocca a Caltanissetta – ha proseguito – cercare di capire quelli che sono indicati dallo stesso De Gennaro come quelli che lo hanno fatto operare, nel bene e nel male, magistrati e non magistrati. Però lasciamo lavorare Caltanissetta perché va protetta fino in fondo a beneficio di De Gennaro che con questo gesto – ha proseguito Taormina. – ha lanciato un guanto di sfida per far capire come stavano le cose. E speriamo che i magistrati siano in grado di farlo perché – ha concluso – il problema è questo”.

(da agenzie)