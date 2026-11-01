NELLA ORDINANZA GLI INVESTIGATORI SCRIVONO: “LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CHE NON SPARA, MA USA IL CEMENTO, È STATA LA BENVENUTA NELLE MARCHE” – L’OPPOSIZIONE CHIEDE LE DIMISSIONI DI ACQUAROLI: “HA MENTITO IN AULA. NON HA DENUNCIATO, HA LASCIATO PROLIFERARE IL SISTEMA.HA VOLTATO LA TESTA DALL’ALTRA PARTE. VOLEVA ADDIRITTURA RICOLLOCARE PISTARELLI NELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE” – IL GOVERNATORE TACE. E LA MELONI, COSA DICE?

Settecento pagine solo per riassumere l’inchiesta. Migliaia di intercettazioni. Forse la frase che spiega meglio quello che sta succedendo qui nelle Marche, la regione dove tutto sembra sempre ai margini dell’Italia, è questa: «L’importante è che riusciamo a conservare una credibilità e una integrità, perché altrimenti diventa devastante».

La dice il governatore Francesco Acquaroli al suo capo di gabinetto Fabio Pistarelli, entrambi di Fratelli d’Italia. È il 2 dicembre 2025. Le voci su Pistarelli sono insistenti. Raccontano di pressioni per pilotare gli appalti della ricostruzione post terremoto. Un trojan piazzato nel suo telefono registra le conversazioni. Anche quando Pistarelli ammette di essere andato a una cena a cui non era il caso di partecipare.

A quel punto, il presidente Acquaroli perde la calma: «Scusa, che cazzo ci sei andato a fare con il direttore socio sanitario?». Ancora Acquaroli, in un’altra intercettazione: «È una questione di tenuta della Regione, perché sta roba qui se va sui giornali… fra due giorni è finita… questi ci chiedono le dimissioni!». È passato un anno. Pistarelli, che allora era stato effettivamente costretto alle dimissioni, seppure mascherate come scelta personale, adesso è in carcere.

L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Ancona si chiama «Ricostruzione»: 17 società coinvolte, 51 persone indagate, 8 arrestati. Gli investigatori la chiamano «la cricca». E nella cricca Pistarelli aveva il ruolo cruciale di referente politico. Come facilitatore avrebbe intascato 105 mila euro, di cui almeno 60 mila in contanti. Quattro passaggi di soldi dal 9 novembre 2024 al 29 gennaio 2026: tangenti.

Di questo si discute a Ancona, nelle vie che scendono verso il porto. Il Corriere Adriatico ha appena pubblicato in esclusiva le ultime intercettazioni sul caso. Anche quella del segretario generale della Regione, Mario Becchetti, in cui commenta l’operato di Pistarelli:

«Una fattispecie un po’ borderline…. Certo è sicuramente un comportamento inopportuno». Fino a che punto, insomma, non sapevano? Avrebbero dovuto denunciare? Dietro a questo scossone politico, ci sono le scosse terrificanti del terremoto del 2016: Accumoli, Arquata del Tronto, Visso, Norcia. Le mafie si sono arricchite sulla disperazione di chi aveva perduto la casa.

Quello che hanno scoperto gli investigatori è tutto in questa frase dell’ordinanza di custodia cautelare: «Tanto è avvenuto senza alcuna segnalazione rilevante di privati, professionisti, istituti di credito, enti. Per questo si può ragionevolmente parlare di accoglienza: la criminalità organizzata che non spara, ma usa il cemento, è stata la benvenuta nelle Marche».

La cricca a facilitare. Camorra e ‘ndrangheta a infiltrarsi. Un’infinita catena di subappalti per lavori mai finiti, con conseguenze immaginabili. «Siamo molto preoccupati» dice Diego Camilozzi, presidente dell’associazione “La terra trema, noi no”. «L’azienda che ha ricevuto l’interdittiva per mafia ha più di seicento cantieri per la ricostruzione aperti. Ha preso il 30 per cento d’anticipo. Ma poi si è saputo che per quei seicento cantieri aveva in tutto duecento operai. È inquietante».

Nell’inchiesta compare anche il nome del commissario alla ricostruzione. È il senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli, nominato dal governo Meloni. Così parlano due imprenditori della cricca, Antonio Cervigni e Antonio Ezechielli, il 15 novembre 2025: «Secondo me… Monachette… qualcosa al commissario gli è arrivato… tu dici di no?». Ezechielli: «Al commissario?». «Una fetta era di Castelli». Stanno parlando della presunta mazzetta per l’appalto delle Monachette di Macerata, un immobile convertito in studentato, «l’archetipo» del sistema di corruzione secondo i finanzieri del Gico.

Castelli, che non è indagato, si è chiamato fuori: «Le conversazioni intercettate restituiscono un quadro di millanterie, arroganza e falsità prive di alcun fondamento». Si capisce, però, perché il clima politico sia teso. Al punto che la seduta del consiglio regionale di ieri è stata interrotta per un litigio. «Le Marche sono considerate il laboratorio della presidente del consiglio Meloni», dice la consigliera del Pd Micaela Vitri.

«Quello che sta emergendo è gravissimo. Il governatore Acquaroli ha mentito in aula. Ha sostenuto di non sapere, ma in realtà sapeva cosa dicevano le voci sul capo di gabinetto Pistarelli. Si è ripulito l’immagine, ma non ha fatto nulla per intervenire sulla cricca. Non ha denunciato, ha lasciato proliferare il sistema.Ha voltato la testa dall’altra parte. Voleva addirittura ricollocare Pistarelli nella struttura del commissario alla ricostruzione. Per questo chiediamo le sue dimissioni».

Il governatore Acquaroli tace. Non vuole aggiungere altro a quello che ha dichiarato il 19 novembre: «Secondo voi ho tenuto l’atteggiamento di uno che vuole coprire qualcuno? Ho chiesto subito di interrompere quel rapporto di collaborazione. Non potevo immaginare quello di cui stiamo discutendo oggi. Sono giorni difficili per la pressione, ma ho la consapevolezza di aver fatto tutto nella massima onestà. Io più di questo non potevo fare. Non ho il dono della predizione».

(da Dagoreport)