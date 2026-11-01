GIORGETTI E MANTOVANO CHIAMANO A RAPPORTO LA MAGGIORANZA PERCHÈ HANNO PAURA DI PASSI FALSI IN PARLAMENTO. I DEPUTATI SOGNANO DI INFILARE NELLA “MANOVRINA” QUALCHE MANCETTA ELETTORALE – LO SCAZZO CONTINUO SUL CONDONO. SALVINI INSISTE SUL MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO, CHE SAREBBE UN BEL CETRIOLONE PER I COMUNI CHIAMATI A GESTIRE LE PRATICHE

Con cinquemila proposte di modifica ancora sul tavolo e tempi ridotti al minimo, a Palazzo Chigi cresce la preoccupazione che tensioni politiche e rivendicazioni di partito possano complicare un percorso già difficile a causa delle poche risorse disponibili.

Perciò il sottosegretario Alfredo Mantovano ha convocato questa mattina a Palazzo Chigi i capigruppo della maggioranza, i quattro relatori del provvedimento e il presidente della commissione Bilancio, in una riunione che dovrebbe avere al centro il metodo più che il merito. […]

Gli spazi di intervento sono ridotti e il calendario non consente passi falsi. Per questo all’incontro parteciperanno anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, la Ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

La priorità è impedire che i veti tra i partiti paralizzino l’esame della finanziaria a Montecitorio. Gli emendamenti cosiddetti “segnalati”, quelli che concretamente saranno esaminati in commissione, saranno 700, di cui 364 della maggioranza, e dovranno essere depositati domani. […]

L’obiettivo è concludere l’esame del ddl in commissione entro mercoledì 16 dicembre, in vista dell’approdo in aula per venerdì 18. Poi il testo arriverà blindato al Senato.

La vera partita si giocherà oggi pomeriggio. Con il Consiglio dei ministri convocato alle 15.30, prende quota l’ipotesi di un nuovo vertice tra i leader del centrodestra a margine della riunione. È lì che dovranno essere affrontati i nodi della manovra che mettono in competizione le diverse anime della coalizione.

Sul tavolo ci sono infatti i dossier più delicati. A partire dal rafforzamento del fondo per la sanità che si vuole potenziare con un miliardo aggiuntivo. Ma restano aperti anche gli altri fronti: il rinvio o l’abolizione del taglio agli organici della scuola; la rivalutazione piena delle pensioni almeno fino a 3mila euro lordi e lo stralcio – o l’attenuazione per le Pmi – dello spalmabonus. Il problema, come sempre, è quello delle coperture.

Da qui la volontà di Palazzo Chigi di stoppare la corsa alle bandierine, che anche ieri ha visto Lega e Forza Italia impegnate a difendere le proprie priorità davanti all’elettorato. Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno continuato il loro ormai consueto duello.

«Quota 64 è già finanziata in manovra, c’è un budget iniziale di 850 milioni, se riusciamo a renderlo ancormaggiore bene, altrimenti siamo pronti a partire nel 2027», ribadisce il segretario della Lega. Antonio Tajani, dal canto suo, si è detto «inorridito» da chi ha chiesto un contributo al settore finanziario «con l’insulto e con l’aggressività», motivandolo con «la sciocchezza degli extraprofitti». Un atteggiamento che il leader di Forza Italia è tornato a definire da «Unione sovietica».

La sintesi sul condono è ancora lontana: «Stiamo lavorando per un emendamento unitario con Meloni e Tajani», insiste Salvini. Insomma, la quadra non è stata trovata, tanto che pure il presidente dell’Anci Gaetano Manfredi commenta amaro: «Non si possono far ricadere sui Comuni problemi che sono decennali».

Non è chiusa la detassazione dei salari dei giovani. Fratelli d’Italia sta mettendo a punto il testo con il Mef: via la flat tax dell’1% per fare posto a una detassazione dello stipendio per i neoassunti under 30 modulata su fasce di reddito.

(da La Stampa)