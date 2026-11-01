A RIFERIRLO IL CUGINO GAETANO GRADO, ANCHE LUI EX COLLABORATORE DI GIUSTIZIA. TESTIMONE NELL’INCHIESTA IN CUI ERA INDAGATO GIANNI DE GENNARO, HA VISTO RIVELATO IL SUO INDIRIZZO NELLE CARTE DELLA PROCURA DI CALTANISSETTA DA CUI RISULTA CHE UNA VOLTA SAREBBE ANDATO NELLA TENUTA DI MONTIANO DOVE SABATO SI È UCCISO L’EX CAPO DELLA POLIZIA. SECONDO L’IPOTESI DEI PM NISSENI, CONTORNO (CHIAMATO A TESTIMONIARE) SAREBBE STATO CONVINTO A TACERE DA DE GENNARO

“Contorno non è stato trasferito, ho parlato con la moglie e vive tuttora nel posto in cui stava da tempo”. Così l’avvocato Salvino Greco, difensore del pentito Salvatore Contorno coinvolto nell’inchiesta della procura di Caltanissetta che aveva chiesto i domiciliari per lui e per l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, morto suicida sabato scorso

L’ormai ex collaboratore di giustizia, Totuccio Contorno, tornato alla ribalta delle cronache nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, sarebbe stato portato via per motivi di sicurezza dalla casa dove viveva da molti anni a Nepi, nella bassa Tuscia.

Contorno, personaggio cardine delle indagini dei pm di Caltanissetta che ipotizzano una continuità di rapporti fino in tempo recenti con De Gennaro, era uscito ormai da molti anni dal programma di protezione dei collaboratori di giustizia ma, per ovvi motivi, viveva lontano dalla Sicilia e in una località non nota.

Il suo indirizzo, però, è stato svelato proprio dalle carte della Procura di Caltanissetta che – come confermato anche dal legale dell’ex pentito – ha disposto una perquisizione a casa sua che sarebbe stata eseguita il 12 novembre scorso. La discovery dell’indirizzo di Contorno, testimone ancora più importante dopo il suicidio di Gianni De Gennaro, probabilmente ha suggerito il cambio di residenza dell’ex pentito che sarebbe stato portato via.

A rivelarlo è stato suo cugino Gaetano Grado, anche lui mafioso di rango e ex collaboratore di giustizia, intervenuto alla trasmissione Lo Stato delle cose. Grado ha raccontato di aver cercato Contorno nei giorni scorsi e di aver saputo da sua moglie che “era stato portato via dai suoi angeli custodi”, il Servizio di protezione dei pentiti, dice Grado.

Secondo l’ipotesi della Procura di Caltanissetta, Contorno (chiamato a testimoniare) sarebbe stato convinto a tacere proprio da De Gennaro che, negli ultimi trent’anni, avrebbe sempre provveduto con un suo collaboratore a tutte le necessità dell’ex pentito proprio per garantirsi il suo silenzio sui fatti del 1989.

In quell’anno Contorno, allora pentito, tornò in Sicilia per consumare le sue vendette e avrebbe ucciso decine di mafiosi potendo contare sulla “complicità” di vertici della polizia (e tra questi proprio De Gennaro) che avrebbero voluto utilizzarlo per stanare Totò Riina e catturare il capo di Cosa nostra.

(da agenzie)