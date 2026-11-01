A BRUXELLES, GLI EURO-POTERI SONO DISPOSTI A DISCUTERE UN RITORNO DI LONDRA NELL’UNIONE

Se il dibattito nel Regno Unito dovesse evolversi verso un rientro in Ue, “saremmo naturalmente pronti a discuterne”. Lo ha affermato un alto funzionario europeo a ridosso del vertice Ue-Regno Unito di Bruxelles. “Si tratta innanzitutto di un dibattito interno al Regno Unito” e che spetta al Paese e ai cittadini britannici “prendere le proprie decisioni” in merito, ha tenuto a sottolineare.

“Come e’ noto, siamo amici stretti, partner solidi e alleati forti. Collaboriamo molto da vicino in svariati ambiti, inclusi alcuni aspetti che riguardano il mercato unico, come le misure sanitarie e fitosanitarie. E’ questo il percorso che intendiamo seguire. Se il dibattito nel Regno Unito dovesse evolvere in una certa direzione, siamo naturalmente pronti a discuterne”, ha concluso il funzionario europeo.

Brexit o Brentry? Regno Unito e Unione europea hanno divorziato oltre 10 anni fa, ma la saga continua. Al summit di oggi a Bruxelles, Londra spera di ottenere accordi non penalizzanti su standard alimentari, lo scambio di quote di emissione di carbonio e la mobilità giovanile. E il piatto ricco: la garanzia che le industrie britanniche non vengano tagliate fuori dal Made in Europe. […]

Ieri sera Downing Street ha anticipato negoziati fino all’ultimo secondo. Sul summit pesa un’incognita: a settembre, appena insediato, il primo ministro britannico Burnham ha chiarito che la Brexit non ha funzionato e ha accennato un riavvicinamento.

Fonti del Fatto spiegano che vorrebbe inserire l’opzione della Brentry, il ritorno in Europa, nel suo futuro programma elettorale. Sempre col suo stile, accenni senza un piano concreto, per vedere l’effetto che fa.

L’arcinemico Farage, architetto della Brexit, non vede l’ora di riaprire il dibattito. Ma su un rientro c’è ampio dissenso anche nel Labour, perfino nello stesso esecutivo. La Brexit è stata un fallimento, ma la City si è adattata, e quello che l’economia teme di più è una nuova stagione di incertezza.

(da Il Fatto Quotidiano)