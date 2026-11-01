MA QUESTI DOVE VIVONO? SE AVESSERO LETTO LE TESI CONGRESSUALE DELLA COMPONENTE DI PINO RAUTI NEL MSI NON POTREBBERO REGGERE LA CODA A GIORGIA MELONI: PINO ANTI-USA, GIORGIA FILO-TRUMP, PINO ANTICAPITALISTA E GIORGIA PRONA AI POTERI FORTI, PINO DESTRA SOCIALE, GIORGIA DESTRA CONSERVATRICE, PINO PER I DIRITTI DEI PALESTINESI, GIORGIA AMICA DI NETANYAHU, PINO PER UNA SVOLTA ECOLOGISTA GIORGIA PER GLI INQUINATORI, PINO PER AIUTARE IL TERZO MONDO GIORGIA PER LE GALERE IN ALBANIA… E LA SINISTRA FAREBBE BENE A FINIRLA NEL RICORDARE SOLO IL PASSATO “REPUBBLICHINO” DI RAUTI, ERA PIU’ INTELLIGENTE TOGLIATTI CHE, CON UN AMNISTIA, CHIUSE I TEMPI DELLA GUERRA CIVILE CHE CERTI ESPONENTI ATTUALI DELLA SINISTRA

“Io resto missino. Rauti vive!”. Lo striscione è scritto con il font classico dell’estrema destra.

Nella vicenda delle polemiche per le celebrazioni in ricordo di Pino Rauti e della mostra alla Camera (con tanto di patrocinio del Mic) volute da Fratelli d’Italia, rischia di aggiungersi ora un nuovo caso: che potrebbe creare altro imbarazzo.

I militanti milanesi di Gioventù Nazionale e di Azione Studentesca – le organizzazioni giovanili di FdI – hanno esposto a Milano uno striscione che esalta Rauti.

Per i militanti di Gioventù Nazionale e Azione Studentesca, insomma, la svolta di Fiuggi – che traghettò il MSI in Alleanza Nazionale – pare essere meno di un dettaglio o forse, chissà, una specie di incidente della storia della destra post-fascista.

Insomma: mentre continuano il dibattito politico e le proteste della sinistra contro la scelta del primo partito di governo di celebrare la figura di Rauti – già segretario del Msi- nella vicenda irrompono a modo loro i baby meloniani con una risposta frontale.

L’immagine dello striscione pro-Rauti e pro-Msi è stata rilanciata sui social dai militanti milanesi. Ad accompagnare il post, le strofe del brano “Noi non siamo uomini d’oggi” pubblicato nel 1978 da Massimo Morsello.

(da agenzie)