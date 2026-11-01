TAJANI E SALVINI HANNO LA NAUSEA PER LA SOLUZIONE PROPOSTA DAL MINISTRO ASBURGICO GIORGETTI: OGNI MODIFICA DEVE ESSERE A SALDO ZERO…I TEMI DELLA “MANOVRINA” CHE AGITANO IL CENTRODESTRA: PENSIONI, SANITÀ, SCUOLA E SUPERBONUS

In volo striglia gli alleati, una volta atterrata prende atto che la manovra è ancora aperta. A bordo del Falcon che la riporta a Roma dal vertice dei Volenterosi di Berlino, Giorgia Meloni interrompe la riunione di maggioranza in videoconferenza sulle correzioni alla Finanziaria per lanciare un messaggio senza troppi fronzoli: «È ora di chiudere, dobbiamo metterci d’accordo».

Il richiamo è indirizzato ai suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, che hanno mal digerito la soluzione indicata pochi minuti prima dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: le modifiche alla legge di bilancio devono essere a saldo zero.

La traduzione è semplice: ogni modifica va coperta con altrettante entrate. Sul tavolo virtuale della coalizione finiscono un paio di ipotesi. Sono aumenti di tasse. Non solo. […]

È proprio il leader del Carroccio a sbottare contro lo schema proposto dal “suo” ministro dell’Economia: «Chiediamo più soldi alle banche o tassiamo di più il gioco online”. Lo dice al vertice e lo ripeterà poco dopo in tv a Tg2 Post: «Si sta ragionando ancora con banche, assicurazioni e mondo del gioco online: sono decine di miliardi quelli che gli italiani si giocano e diciamo che lo Stato potrebbe anche incassare un po’ di più da queste voci di spesa».

Ma quello del vicepremier leghista ha il sapore dell’arrembaggio. Durante il vertice, infatti, la discussione sulle coperture non si è concentrata più di tanto sugli istituti di credito. Tra l’altro l’esecutivo starebbe dialogando sotto traccia con il mondo bancario per rivedere il menù del contributo da 5,5 miliardi, senza però uno sconto.

Arrivata nella Capitale, Meloni si ritrova con un pugno di mosche in mano. Servirà un altro vertice, l’ennesimo, per trovare la quadra. Gli alleati dovranno metabolizzare le coperture aggiuntive a cui lavora il Mef anche perché – insiste la premier – ci sono alcune priorità irrinunciabili.

La prima è l’aumento dei fondi per la sanità: si cercano più dei 500 milioni ipotizzati appena qualche giorno fa perché intanto le Regioni hanno rilanciato, chiedendo 2 miliardi.

Il secondo intervento riguarda l’allentamento della stretta sulle rivalutazioni delle pensioni. La portata di queste modifiche dipenderà, appunto, dalle coperture extra che si riusciranno a trovare. Resta ingrovigliato anche il nodo dei settemila tagli alla scuola, tra insegnanti e personale Ata. […]

Va chiuso anche il capitolo Superbonus: all’idea di ridurre lo “spalma crediti” da 10 a 5 anni, abbinando una deroga per le piccole e medie imprese, si aggiunge l’ipotesi della cancellazione della misura. Un’altra spina è il condono edilizio. L’indicazione della presidente del Consiglio è tarata sulla cautela: «Capiamo – avverte – fino a che punto possiamo spingerci». […]

(da Repubblica)