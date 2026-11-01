L’IDEA PER UNA POSSIBILE LISTA UNDER 25

La tentazione c’è. Studiata, immaginata, confidata a collaboratori, amici e a qualche possibile alleato. Stavolta, forse per la prima volta, Beppe Grillo vorrebbe davvero scendere in campo, correre alle Politiche. L’architrave del suo pensiero, come ha spiegato a «Che tempo che fa», è una lista di under 25 di cui lui si immagina «padre nobile».

Ma i ben informati sostengono che lo stesso Grillo, pur di realizzare questo progetto, sarebbe pronto a spendersi in prima persona per una serie di comizi (come di fatto non accade dal 2014) e forse anche a candidarsi. «Io non sono mai partito, io ci sono. Io, lo dico con estrema umiltà, io sono l’unico in Italia che può cambiare questo Paese», ha detto a Fabio Fazio. Una frase da istrione, presa dai più come una boutade, ma che travalica nei pensieri del fondatore M5S i confini dell’ironia.

Da settimane ormai si parla dei contatti di Grillo e del suo entourage con Andrea Stroppa, l’uomo di Elon Musk in Italia. I due si sono visti, hanno parlato di progetti e visioni. Ma a frenare gli entusiasmi in questa fase, visti i tempi risicati che intercorrono da qui al voto, è la mancanza di una struttura già radicata sul territorio. Questo è il nodo principale, oltre alla necessità di fondi per organizzare la campagna elettorale, il vulnus principale del progetto dell’ex garante stellato.

Il «suo» Movimento ci mise sette anni e mezzo, dalla fondazione del primo meet up (luglio 2005) al voto del 2013, per sbarcare in Parlamento. Un’orizzonte di sei mesi-sette mesi è un arco temporale troppo breve per dare solide basi all’impresa.

Il tandem con Alessandro Di Battista, evocato in diretta tv domenica, resta una pista fredda al momento, con troppe incognite. «Beppe se avesse la possibilità di scendere in campo lo farebbe», ha ribadito al Corriere chi lo conosce bene.

Il tempo delle valutazioni (e delle speranze) però non è ancora concluso. «Anche in politica è come in uno dei suoi spettacoli: bisogna aspettare fino all’ultimo per capire dove andrà a parare». Quello che è certo è che ogni mossa (anche e soprattutto in chiave processuale, per rivendicare i diritti sul simbolo M5S) è soppesata con cura. Ne è esempio la mancata presenza tv a Belve, saltata — come ha spiegato a «Un Giorno da Pecora» Francesca Fagnani — «perché le condizioni per fare questa intervista secondo me non erano tanto accettabili».

Ma sempre ascoltando la trasmissione di Rai Radio1, si nota come a dare corpo alle suggestioni su un ritorno in prima linea del fondatore dei Cinque Stelle ci sia anche il fermento dei suoi fedelissimi. «Ha detto una cosa fichissima, che vuole riprendere il simbolo e poi donarlo a dei ragazzi che hanno meno di 25 anni. Guarda caso, a 25 si può entrare in Parlamento. Fazio l’ha presa come una battuta ma non lo è, c’è molto di vero in quel che dice», dice Danilo Toninelli. Su un tandem con Di Battista, l’ex ministro assicura: «Se Alessandro decidesse di fare qualcosa Beppe non potrebbe che aiutarlo, e io farei lo stesso: per me Alessandro è un fratello».

Intanto, sul web il nocciolo di grillini doc rilancia la sfida: «Come Figli delle Stelle, è quello che sosteniamo da anni. Vogliamo poter contare nelle scelte che riguardano la nostra vita. E siamo disposti a fare la nostra parte». «A gennaio avremo qualche carta in più per capire l’orizzonte di Grillo», dicono i ben informati. Una partita che i professionisti della politica seguiranno con attenzione.

(da Corriere della Sera)