HA FREQUENTATO LE STANZE DOVE SI RACCOLGOMO LE INFORMAZIONI E QUELLE DOVE SI DECIDE L’USO CHE SE NE DEVE FARE

Gianni De Gennaro ha avuto due vite dentro un’unica, stupefacente carriera. Nella prima è il poliziotto che scopre i segreti del potere criminale. Nella seconda è l’uomo di Stato al quale vengono affidati i segreti del potere istituzionale. Nella prima vita la sua eccellenza consiste nel sapere. Nella seconda, la sua funzione istituzionale consiste nel custodire quello che sa. Dove finisce una vita e comincia l’altra? Quanta parte hanno avuto in quella metamorfosi la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il crollo della Prima Repubblica, le bombe del 1993, l’avvento di Silvio Berlusconi, le amicizie americane, la crescente familiarità con i Palazzi?

Il primo De Gennaro è un investigatore di straordinario intuito e determinazione. Sa leggere le psicologie criminali, decifrare le gerarchie mafiose, orientarsi nella geografia internazionale del narcotraffico. È il braccio operativo di Falcone, l’uomo che gode della fiducia di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, il poliziotto italiano che conquista la stima incondizionata dell’Fbi. Contribuisce a smontare le architetture del potere mafioso. Il suo mestiere consiste nel non credere alle apparenze, verificare ogni parola, trovare le incongruenze nei racconti e i segreti dentro i silenzi. È precisamente questo talento che rende così sorprendenti alcuni capitoli della sua prima vita. E misteriosi alcuni della seconda.

Possibile che un investigatore così tanto esperto di uomini e misfatti non si sia accorto di come veniva costruito il falso pentito Vincenzo Scarantino, accusato della strage di via D’Amelio? Che non abbia avuto sospetti sui traffici di falsi indizi e testimonianze estorte messe in campo da Arnaldo La Barbera, capo della Squadra mobile di Palermo, sotto la direzione della Procura di Giovanni Tinebra? Che mentre lui diventava direttore della Dia, la Direzione investigativa antimafia, il più clamoroso depistaggio della storia recente potesse produrre, per una dozzina di anni, processi ed ergastoli inflitti a innocenti senza che ne percepisse le anomalie? Non era lui a dirigere quelle indagini. Ma proprio la sua competenza, la sua posizione istituzionale, la sua conoscenza di Cosa Nostra rendono legittime le domande.

Accade quasi tutto nel biennio 1992-’94, mentre l’Italia cambia pelle. Scompaiono i partiti che l’hanno governata per mezzo secolo, vengono liquidate intere classi dirigenti, si modificano gli equilibri tra politica, magistratura, economia, apparati di sicurezza. De Gennaro non soltanto sopravvive al terremoto, ma ne esce sempre più potente. La sua carriera conosce un’accelerazione che lo porterà ai vertici della Polizia e poi dell’intelligence. Diventando uno degli uomini della continuità dello Stato dentro alla più radicale discontinuità della sua storia politica.

Dentro i disastri del G8 di Genova, anno 2001, secondo governo Berlusconi, si infittisce il suo mistero. Il più importante poliziotto d’Italia è al comando di un apparato dentro il quale si consumano le violenze della Diaz e di Bolzaneto, si fabbricano false prove, si alterano le versioni dei fatti. De Gennaro viene processato per istigazione alla falsa testimonianza, assolto in primo grado, condannato in appello, assolto in Cassazione. Dunque innocente per la giustizia. Ma cosa ci racconta Genova della sua capacità di governare la Polizia? E soprattutto che cosa ci racconta il fatto che, dopo Genova, la sua carriera conosca la più spettacolare delle accelerazioni?

Quali qualità ammiravano in lui Giuliano Amato, Giorgio Napolitano, Silvio Berlusconi, Gianni Letta, Romano Prodi, Mario Monti, Enrico Letta, Renzi? Le stesse che aveva ammirato Falcone? Che cosa rendeva De Gennaro così prezioso a uomini di governo tanto diversi tra loro? E come si conciliava la sua militanza antimafia con l’eccellente rapporto fiduciario instaurato con il potere berlusconiano, negli anni in cui le testimonianze dei pentiti documentavano i rapporti di Marcello Dell’Utri con Cosa Nostra? Non spettava necessariamente a lui indagare. Ma non spettava neanche a lui bruciare l’inchiesta sui rapporti tra Berlusconi e la mafia, rivelandola in segreto a Repubblica, sette giorni prima delle elezioni del 27 marzo 1994. […]

Berlusconi lo premia per primo, confermandolo capo della Polizia, per poi promuoverlo a capo del coordinamento dei Servizi segreti. Ma dopo di lui, identica ascesa: Monti gli affida la responsabilità politica dell’Intelligence. Enrico Letta lo nomina presidente di Finmeccanica, Matteo Renzi lo conferma. Senza avere mai amministrato neppure una piccola azienda, il super poliziotto diventa super presidente della più importante industria militare italiana. Poi quella di Eurolink, il consorzio del Ponte sullo Stretto. E insieme la presidenza del Centro Studi Americani, le medaglie, le onorificenze, gli alti stipendi. Quali delle sue competenze vengono così generosamente premiate? Quella investigativa? Quella diplomatica? Quella politica? Quella di navigare in sicurezza dentro gli apparati italiani con il benestare di quelli americani? Quanto è cambiato l’uomo nel corso di quella metamorfosi? E perché l’ex presidente Cossiga, nell’anno 2006, gliela rinfaccia con male parole?

Infine il suicidio. Così inaspettato, così violento. Imperscrutabile come ogni suicidio che contiene sempre angosce e dolori non del tutto esplorabili, neppure per le persone più vicine. Ma che rende inevitabile domandarsi quale peso abbia avuto il ritorno giudiziario di quella lontanissima estate del 1992, quando la sua prima vita stava per concludersi e la seconda stava per cominciare. Non sappiamo quale bilancio facesse di sé, dei suoi successi, delle sue scelte, delle sue amicizie e dei suoi nemici. Non sappiamo se considerasse le nuove accuse un’intollerabile ingiustizia o temesse la rovina della propria reputazione.

Sappiamo invece che per mezzo secolo Gianni De Gennaro ha accumulato una conoscenza della storia italiana che pochissimi altri uomini possono vantare. Ha conosciuto i segreti dei criminali e quelli dei governi, le debolezze degli uomini di mafia e quelle degli uomini di Stato. Ha frequentato le stanze dove si raccolgono le informazioni e quelle dove si decide l’uso che se ne deve fare. Ha visto il potere dal basso, quando lo investigava, e dall’alto, quando ne era diventato parte.

La sua morte ci sottrae un testimone essenziale. Non ci sottrae il diritto di continuare a fare domande. Anche perché le ragioni della sua morte appartengono (in parte) alla sua insondabile storia privata. Ma molti dei segreti della sua vita appartengono (del tutto) alla storia pubblica della Repubblica.

(da fattoquotidiano.it)