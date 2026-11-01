LA TEORIA DEL FRATELLO D’ITALIA: FINCHE’ LE DONNE ERANO ALLA MERCE’ DEI DON RODRIGO VIVEVANO FELICI E CONTENTE

Proprio nella settimana in cui si parla della violenza contro le donne, un consigliere di Fratelli d’Italia ha sentito il bisogno di parlarne per addossare la responsabilità della violenza alle donne. Se lo ha fatto solo per farsi notare, noi non gli daremo questa soddisfazione e taceremo il suo nome.

Se invece pensasse davvero quello che ha detto nell’aula del consiglio comunale di Bergamo, sarebbe interessante sapere da quale archivio abbia attinto le sue informazioni.

Per esempio, questa: «Quando l’Occidente era cristiano esisteva la cavalleria e le donne venivano trattate con rispetto». Ma sul serio? E gli abusi dei signorotti sulle loro suddite, la sottomissione delle figlie femmine al capofamiglia, gli stupri di gruppo che accompagnavano le razzie degli eserciti? Tutte forme di cavalleria e di rispetto? Forse la lettura di qualche poeta di corte lo avrà tratto in inganno, ma per ogni donna «angelicata» se ne contavano almeno mille oppresse e maltrattate. Nulla è patetico come la nostalgia di un passato che non è mai esistito.

Ma dove il nostro Crociato fuori tempo massimo sconfina nel grottesco è quando attribuisce il peggioramento della condizione femminile al movimento femminista e agli illuministi.

Quindi, finché le donne restavano alla mercè dei don Rodrigo vivevano felici e contente, quando invece hanno faticosamente cominciato a godere di qualche diritto, per loro è arrivata la fine. Sarà, ma continuo a preferire gli illuministi ai fulminati.

(da Corriere della Sera)