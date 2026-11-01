SABOTAGGI AFFIDATI A RECKUTE LOW COAST, ATTACCHI CYBER E CONTRO LE INFRASTRUTTURE: LE ACCUSE A MOSCA DIVENTANO ANCHE VERITA’ GIURIDICA…E’ LA STRATEGIA DEL CAOS

Non c’è una firma russa su ogni incendio o cavo reciso. La negabilità è parte del metodo. Intermediari, reclute online, navi commerciali a basso costo e propaganda complicano attribuzione e risposte. È una strategia “tra caos, confusione e Clausewitz”, come disse già nel 2015 un relatore a una conferenza sulle nuove minacce, organizzata dalla NATO con l’Università di Bologna e l’Istituto Affari Internazionali (IAI). Funziona anche quando Mosca non muove un dito: nei Paesi più fragili basta il sospetto della sua mano per amplificare la paura. Lo dimostra lo psicodramma italiano degli allarmi bomba farlocchi nelle scuole. La realtà è che siamo in ritardo anche sulle difese informatiche più elementari. Il riarmo, comunque la si veda, richiede anni. Queste falle vanno chiuse subito.

Perché gli attacchi ibridi non sono congetture

Dell’offensiva ibrida contro l’Europa la stessa élite strategica moscovita non fa mistero. In un’intervista a Fanpage.it, Dmitry Suslov, politologo vicino al Cremlino, prefigurava “operazioni di sabotaggio contro fabbriche e infrastrutture critiche”, oltre ad attacchi informatici. Obiettivo: “spaventare l’Europa” e “riportare la paura nelle sue società e nelle sue classi dirigenti”. Non è una prova di chi sia il mandante. Descrive però la strategia: colpire sotto la cintura, seminare incertezza, alzare il costo politico del sostegno all’Ucraina. Come minimo.

Indagini e sentenze hanno stabilito una verità giuridica su diversi episodi. Marzo 2024, Londra: incendio in un deposito di aiuti e apparati Starlink per l’Ucraina. Sei condanne. Per il tribunale, il gruppo Wagner aveva reclutato i due organizzatori. Settembre 2025, Polonia: tre ucraini condannati per una rete di sabotaggio attiva anche nei Baltici. Secondo la procura agivano per l’intelligence di Mosca. Nel marzo 2026 altri cinque presunti membri sono stati imputati per incendi a Varsavia e Vilnius.

Anatomia di un attacco

“Attraverso i social vengono reclutate persone vulnerabili o spinte da motivazioni economiche, spesso prive di legami con la Russia, disposte a compiere incendi dolosi o atti vandalici in cambio di denaro”, spiega a Fanpage.it Emily Ferris, accademica del RUSI. “La natura degli attacchi, apparentemente casuale, e le debolezze umane sfruttate dalla Russia rendono molto difficile prevedere dove avverrà il prossimo”.

Mosca conduce operazioni “al di sotto della soglia della guerra aperta”, per evitare una risposta militare della NATO, afferma Ferris. Colpisce trasporti e infrastrutture con attacchi informatici e ordigni incendiari per minare la coesione sociale, ostacolare gli aiuti a Kyiv e sondare le difese dell’Alleanza.

Finora ha evitato danni più gravi, che renderebbero meno credibile la negazione. Ma attacchi sempre più diffusi e difficili da contrastare fanno sì che “sia soltanto questione di tempo prima che provochino conseguenze più gravi, anche in termini di vittime”, teme l’esperta.

Asimmetrie pericolose

In un caso, i sabotatori sono stati colti in flagrante. Il 31 dicembre 2025 il cargo Fitburg, trascinò l’ancora danneggiando due cavi dati tra Finlandia ed Estonia. La guardia costiera lo fermò con l’ancora calata. Un tribunale di Helsinki ha condannato il comandante russo e il nostromo azero per sabotaggio aggravato. La sentenza non attribuisce l’ordine al Cremlino. Ma colpire infrastrutture civili con mezzi opachi, difficili da ricondurre a un mandante, è una strategia russa accertata.

Recidere più cavi strategici nel Mare del Nord colpirebbe Internet e servizi finanziari. Un salto di qualità pericoloso, secondo Ferris. Per ora improbabile. Ma Mosca potrebbe ricorrervi al limite del conflitto aperto con l’Alleanza: “È un’opzione che resta a sua disposizione”.

Il Cremlino non teme di alzare l’asticella. “La guerra ibrida all’Europa è anche una risposta asimmetrica allo stallo sul fronte ucraino, per portare la pressione sull’intero continente e costringere tutti ad affrontare scelte sempre più difficili”, scrive l’ex diplomatico russo Boris Bondarev in “Time to Win the War”.

“Putin vede che la sua guerra ibrida ha colto nel segno”, ha spiegato Bondarev a Fanpage.it. “Le reazioni degli stati ‘ostili’ sono frenate dalla paura che possa ricorrere alle armi nucleari: al Cremlino si ritiene che con il maggior arsenale atomico al mondo ci si possa permettere di tutto”.

Efficacia a basso costo

“La campagna ibrida sta decisamente funzionando”, dice a Fanpage.it Elena Grossfeld, esperta di intelligence, sicurezza e guerra ibrida al King’s College di Londra e alla Defence University della Svezia. “Come minimo, porta il ‘marchio’ della Russia sulle prime pagine. Diventa impossibile ignorarla. Anche quando magari non c’entra niente, perché il caos che crea si autoalimenta. E tutto senza grandi investimenti in denaro e risorse”.

Quasi mai queste operazioni sono gestite ai vertici. Figuriamoci da Putin. La “verticale” del potere russo è più complessa di quanto si legga sui manuali: “imprenditori” della sicurezza decidono a livelli intermedi, interpretando la volontà dei capi per ingraziarseli e far carriera.

Grossfeld identifica un filo rosso tra KGB e GRU sovietici e servizi di Putin.

“C’è continuità col passato, ma con una differenza cruciale”, spiega: “Putin ha messo funzionari dei servizi ai posti di comando delle maggiori aziende e dello Stato. Il KGB di un tempo non solo sopravvive oggi, ma la fa da padrone nell’economia e nella politica, e ha poteri e mezzi infinitamente superiori”.

Perché l’Italia è più esposta

L’Italia è un bersaglio ideale: una pressione anche limitata garantisce alto rendimento politico. Il sostegno a Kyiv è meno compatto che in altri grandi Paesi europei. La politica estera divide sia la maggioranza che l’opposizione. Pesano la passata dipendenza energetica dalla Russia, i legami economici. L’ecosistema informativo è da tempo saturo di narrazioni anti-UE e anti-ucraine. E le difese sono fragili.

Non serve convertire il Paese al putinismo. Basta alimentare la stanchezza. Rendere ogni aiuto a Kyiv più controverso. Indurre paura e quindi cautela, forse paralisi. Creare caos. Che poi si autoalimenta. Fino a indurre alla chiusura di seimila scuole per una minaccia macabro-goliardica via email che con ogni probabilità niente ha a che vedere con Mosca.

“La Russia sfrutta a suo vantaggio anche l’attività indipendente di criminali informatici professionali o dilettanti”, commenta Elena Grossfeld. “Il settore informatico rappresenta un’enorme vulnerabilità: la difesa è più costosa dell’attacco. Bisogna proteggere molte componenti, e bisogna farlo per tutto il tempo”.

Nel 2025 l’Italia è stata il Paese europeo più colpito tra quelli monitorati dal Clusit, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica: 507 incidenti significativi, il 42% in più sul 2024. Con una rilevazione distinta, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha registrato 615 incidenti con impatto confermato: pubblica amministrazione la più colpita.

La dottrina che non esiste

La “guerra ibrida” potrebbe chiamarsi “guerra” e basta. Il termine è però utile per identificare la soglia tra guerra totale e attività belliche contro politica, economia e società. Non è roba nuova, tantomeno russa.

La “Dottrina Gerasimov”, a cui molti la riconducono, non esiste. Lo storico Mark Galeotti inventò l’espressione per il titolo di un suo saggio. Nel 2013 Valery Gerasimov, attuale capo di Stato maggiore russo, descrisse l’importanza delle attività non strettamente militari in guerra. Ma senza grande originalità.

Già negli anni Sessanta del secolo scorso il teorico militare Evgeny Messner scriveva della myatezhvoina, la guerra di sovversione: disgregare il nemico dall’interno, agendo sulla società e sulla psicologia collettiva. La prima codifica dei conflitti ibridi risale però al 1999, opera di due colonnelli cinesi: era la “Teoria delle tre guerre”. Psicologica, informativa e legale. Nel 2006 l’ex ufficiale dei Marines USA Frank G. Hofmann battezzò “guerra ibrida” il conflitto asimmetrico tra Israele e Hezbollah.

In realtà, di simili azioni belliche è piena la Storia. Nel XIII secolo i mongoli si facevano precedere da propagandisti che descrivevano le atrocità riservate a chi resisteva. Così la prossima città apriva le porte e si sottometteva. Per creare terrore legavano frasche ai cavalli: la polvere simulava eserciti immensi. Qualcosa di simile alla maskirovka (mascheramento, inganno) di epoca zarista, sistematizzata dalla polizia politica sovietica e tuttora usata dai suoi eredi.

La Russia delle spie

Durante la Guerra Fredda, lo spymaster americano John Dziak definiva l’Unione Sovietica uno “Stato di controspionaggio”. Dopo l’URSS, per un decennio il Paese fu in mano a mafie e banditi. Funzionari dei servizi e politici si legarono al crimine. La moralità perse significato, così come il valore della vita.

“Non c’era più il Partito, nessuna supervisione, nessun controllo”, ricorda Grossfeld. In questo clima arriva al potere Putin. Si sviluppa una cultura “postmoderna” della politica e della strategia: vale tutto e il contrario di tutto. La “guerra ibrida” è oggi parte della “teoria del caos” elaborata al Cremlino per dividere gli avversari e paralizzarne le decisioni. Caos strategico, fondato disordine e paura.

(da Fanpage)