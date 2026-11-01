MATTIA FERRARESI: “NON ERA GUERRA IBRIDA, ERA SPAM. LA MINACCIA ESISTE ECCOME, E IN QUELLE STESSE ZONE CI SONO GIÀ STATI CYBERATTACCHI. MA È LA CREDIBILITÀ IL TERMINE CENTRALE DELLA QUESTIONE. IL SISTEMA ITALIANO HA REAGITO IN MODO SCOORDINATO E SCOMPOSTO”

Ieri ho letto con grande attenzione le paginate pubblicate dall’Irish Times e dal Belfast Telegraph sulle email di minacce ricevute mercoledì da centinaia di scuole in Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia. Ci ho messo pochissimo, perché non ce n’erano.

C’era giusto qualche trafiletto ripreso dalle agenzie in cui si racconta che la polizia irlandese ha esaminato le comunicazioni – identiche a quelle italiane – ha rapidamente decretato che non si trattava di una minaccia credibile e ha dato indicazione di non evacuare alcun edificio.

Anche la polizia nordirlandese ha fatto una valutazione simile, e ha trattato il fatto come prodotto di un mitomane . Stessa cosa in Scozia.

Non era guerra ibrida, era spam.

Minimizzare è sbagliato, non dovrebbe esserci bisogno di ripeterlo. La minaccia ibrida esiste eccome, e in quelle stesse zone ci sono già stati messaggi ed evacuazioni nelle scorse settimane, oltre ai cyberattacchi, ai frigoriferi e agli allarmi negli aeroporti.

La polizia irlandese ha confermato che c’è una crescita degli «allarmi bomba non credibili», ed è la credibilità il termine centrale della questione.

Quali autorità pubbliche abbiano la responsabilità di determinare la credibilità di una minaccia, e quindi di prendere o orientare decisioni in situazioni emergenziali, è la questione irrisolta nel sistema italiano, che mercoledì ha reagito in modo scoordinato e scomposto, inevitabilmente favorendo l’elemento indomabile della paura, che in quei casi si presenta vestita da principio di precauzione.

Anche ieri Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan, ha rimandato messaggi minacciosi ad altre scuole e a Palazzo Chigi, subito giudicati fake dopo gli eccessi di zelo del giorno precedente, e intanto il governo aveva spiegato che «in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva» gli edifici non vanno evacuati.

A parte l’uso del termine «massiva» – quello sì un attentato – appare come l’avvicinamento tardivo a un equilibrio di tipo irlandese-britannico. Ma c’è un altro elemento importante in questa storia. Noi. Cioè i media. Cioè anche voi, se è vero che «you are the media», come ripeteva spesso Elon Musk quando ha trasformato Twitter in X.

Si ripropongono qui le domande di sempre: è nata prima l’evacuazione o il suo racconto? I dirigenti fanno evacuare gli studenti per la email di Andropov o perché hanno letto l’allarme sui media? Si fa presto a scaricare tutto sul questore che non ha fatto, il poliziotto che non ha valutato, il ministro che non ha protocollato, l’agenzia che non ha segnalato, la commissione che non ha commissionato. Ma la responsabilità della crescita a dismisura di certe segnalazioni, […] della trasformazione di un messaggio cretino in uno psicodramma a sfondo terroristico, è anche di chi per mestiere raccoglie e racconta quello che accade.

La sacrosanta richiesta che le autorità diano indicazioni non esime i giornalisti dal fare un indipendente lavoro di valutazione

(da Repubblica)

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