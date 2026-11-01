L’ANALISI DI STEFANO FELTRI: “I SOLI AIUTI MILITARI FORNITI DALL’ITALIA, CONSIDERANDO SIA QUELLI BILATERALI CHE QUELLI PRO QUOTA TRAMITE STRUMENTI EUROPEI, RISULTAVANO 3 MILIARDI DI EURO. MA ERA UNA STIMA BASATA SUGLI ANNUNCI DEI MINISTRI”… E POI C’È UN ULTERIORE PROBLEMA, COSA VUOL DIRE DARE 3 MILIARDI DI FORNITURE MILITARI? SE UN MORTAIO O UNA BATTERIA ANTIMISSILE È GIÀ NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ITALIA, CEDERE QUEL MATERIALE AGLI UCRAINI NON RICHIEDE ALCUNO STANZIAMENTO ECONOMICO

La questione dell’invio di armi all’Ucraina è diventata quella intorno alla quale i partiti delle due coalizioni cercano di marcare la propria identità: i Cinque Stelle e l’Alleanza Verdi-Sinistra più contrari del PD, la Lega più ostile di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Negli ultimi giorni i leghisti hanno alimentato retroscena sulla mancata firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che pure è leghista, al decreto ministeriale che gli compete per sbloccare il tredicesimo pacchetto di sostegno.

Firma che poi è arrivata, che mancava solo per questioni di agenda, e che comunque non ha alcun valore politico visto che la scelta su come e quanto aiutare Kiev non spetta a lui.

La scelta politica è stata fatta con un decreto legge del 31 dicembre 2025 che ha prorogato fino alla fine di quest’anno la possibilità di derogare al divieto all’export di armi che di solito limita la circolazione di strumenti militari.

Ministero degli Esteri, della Difesa e dell’Economia devono poi adottare specifici provvedimenti per individuare cosa mandare.

Il decreto è pubblico, in Gazzetta ufficiale, ma gli allegati con le forniture sono segreti. Dunque gran parte di questo dibattito avviene al buio, nel senso che i partiti si dicono favorevoli o contrari ma non specificano mai a cosa nel dettaglio.

Ogni tanto circolano numeri, ma il grosso del dibattito è fondato sull’ambiguità, cioè sul confondere il sostegno complessivo all’Ucraina attaccata, che include aiuti umanitari per i rifugiati, sostegni finanziari all’attività del governo e molto altro, con le armi inviate.

La rivista Altraeconomia, per esempio, ha rilanciato uno studio del centro pacifista Milex con questo sottotitolo: “In assenza di dati ufficiali pubblici diffusi dal governo e dalla Commissione europea, l’organismo indipendente che si occupa di monitorare le spese militari ha stimato a metà ottobre di quest’anno una “contribuzione” del nostro Paese vicina ai 17 miliardi di euro a partire dal febbraio 2022, di cui almeno quattro miliardi per il sostegno strettamente militare”.

Ma la realtà è diversa.

Già il think tank tedesco Kiel Institute aveva ridotto molto quella cifra: i soli aiuti militari forniti dall’Italia, considerando sia quelli bilaterali che quelli pro quota tramite strumenti europei, risultavano 3 miliardi di euro.

Ma era una stima basata sugli annunci dei ministri, senza grandi possibilità di verifiche. Però già nel conto del Kiel Institute c’era qualcosa che non andava: una discrepanza di almeno 1,3 miliardi di euro tra le diverse modalità di calcolo.

E poi c’è un ulteriore problema, di cui pochi sembrano essere consapevoli tranne i parlamentari che partecipano al Copasir, il comitato parlamentare che vigila sull’intelligence e che dovrebbe aver accesso ai dettagli delle forniture: cosa vuol dire dare 3 miliardi di forniture militari?

Il senatore leghista Claudio Borghi, membro appunto del Copasir, ha sostenuto che sulla base delle norme in vigore l’Italia possa mandare a Kiev soltanto armi in dismissione, delle quali non ha più bisogno, fondi di magazzino, altrimenti bisognerebbe passare dal Parlamento.

E’ una interpretazione meno bizzarra di quello che potrebbe sembrare: se un mortaio o una batteria antimissile è già nella disponibilità dell’Italia, cedere quel materiale agli ucraini non richiede alcuno stanziamento economico. Per comprare sul mercato proiettili o missili, invece, servono soldi veri, che o i ministeri hanno già in bilancio o devono chiedere al Parlamento, inserendo la copertura in qualche provvedimento in discussione.

Questa consapevolezza così poco diffusa spiega che forse stiamo contando il sostegno militare a Kiev non una ma tre volte. Prendiamo il caso delle batterie anti-missile Samp/T, che hanno uno scopo solo difensivo e che quindi non dovrebbero turbare troppo neppure i pacifisti.

Se le batterie le abbiamo pagate un miliardo di euro e le diamo a Kiev, il governo annuncia che ha dato aiuti militari per un miliardo di euro. Ma se quelle batterie le avevamo comprate dieci anni fa, e si svalutano del dieci per cento all’anno, dal punto di vista contabile valevano zero.

Se poi per rimpiazzarle serve comprarne di nuove sul mercato, nei piani di acquisto del ministero della difesa deve risultare da qualche parte un ordine da un miliardo di euro. E sui giornali finirà la notizia che aumentano le spese militari per un miliardo.

Poiché la decisione di acquisto non significa che ci siano anche i soldi già stanziati e pronti per pagare – visto che si tratta di ordini con orizzonti temporali lunghi – quando il governo ottiene il prestito agevolato europeo SAFE da 8 miliardi o chiede di fare lo scostamento di bilancio per fare fino a 14 miliardi di deficit per il riarmo, una parte di quei soldi servirà a finanziare l’acquisto già deciso.

Ma comunque i titoli saranno su “spesa militare aumenta di x miliardi”. Ed ecco che abbiamo contato tre volte la stessa cosa, e inoltre abbiamo completamente perso di vista il punto di partenza, cioè l’entità del nostro supporto militare all’Ucraina che per un segmento di elettori (e partiti) sembra essere considerato un problema da risolvere, sulla base della singolare idea che aiutare un Paese a difendersi prolunghi la guerra.

Il think tank della Bocconi Institute for European Policymaking, con uno studio firmato da Daniel Gros, Giorgio Presidente e Thomas Rowley, ha provato a mettere ordine in questa discussione e ha ricostruito il “valore economico” delle forniture militari all’Ucraina da parte di Europa e Stati Uniti.

Per superare i limiti degli altri conteggi, ha usato per mesi modelli di intelligenza artificiale per scandagliare il web in cerca di ogni traccia lasciata dalle armi annunciate e, in alcuni casi, anche fornite.

Solo ricollegando gli annunci alle forniture effettive si può cercare di stimare il valore economico del supporto, altrimenti si finisce per contare un F35 dismesso, come quelli che sta chiedendo il presidente Volodymyr Zelensky, al suo costo di produzione, mentre a bilancio vale praticamente zero.

Con questo metodo, si scopre che l’Unione europea ha consegnato non aiuti militari per 77,4 miliardi, ma per 26,4 con altri 18,4 annunciati ma non consegnati.

Nel caso dell’Italia, si scende dai 3 miliardi stimati dal Kiel Institute ad appena 315 milioni di euro, lo 0,004 per cento del Pil cumulato in cinque anni di guerra.

Per stare all’unità di misura che si è affermata in questo dibattito, è meno di un caffè all’anno a testa per ogni italiano.

La centralità che ha questa discussione nella competizione interna alle due principali coalizioni politiche è completamente sganciata dalla sua rilevanza economica.

Estratto da “Appunti”,

la newsletter di Stefano Feltri