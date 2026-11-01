VANNACCI 6,5%, CALENDA 3,1%

Secondo l’aggiornamento della media di tutti i sondaggi elaborata dall’istituto BiDiMedia, il campo largo progressista supera lo schieramento di maggioranza anche grazie all’ingresso di nuove forze politiche. A spingere questo sorpasso contribuiscono la crescita del Movimento 5 Stelle e il calo di Futuro Nazionale, mentre i due partiti principali, Fratelli d’Italia e Partito Democratico, restano stabili rispetto ai dati di fine ottobre.

Il quadro dei partiti: FdI guida al 27,6%, cresce il M5S e arretra Futuro Nazionale

Analizzando i dati nel dettaglio delle singole liste rispetto al confronto del 27 ottobre, Fratelli d’Italia si conferma saldo al comando con il 27,6%, accusando appena una flessione decimale (-0,1%). Alle sue spalle il Partito Democratico segue lo stesso andamento, attestandosi al 20,3% con un lieve calo dello 0,1%. Il movimento più rilevante della rilevazione riguarda il Movimento 5 Stelle, che mette a segno un incremento di mezzo punto percentuale salendo al 12,8%.

Nella parte centrale della classifica Forza Italia consolida la quarta posizione con un piccolo progresso che la porta al 7,3% (+0,1%), scavalcando così Futuro Nazionale: la formazione guidata da Roberto Vannacci perde infatti tre decimi e scivola al 6,5%.

Subito dietro si posiziona Alleanza Verdi e Sinistra, in lieve crescita al 6,3% (+0,1%), mentre la Lega resta invariata al 5,8%.

Tra le forze minori Azione sale al 3,1% (+0,1%), seguita da Italia Viva al 2,3% (-0,1%) e da Più Europa all’1,4% (-0,1%). Chiudono la graduatoria Sud Chiama Nord e Noi Moderati, entrambi all’1,1% (-0,1%), l’esordiente Progetto Civico Italia – PSI all’1,0% e il Partito Liberaldemocratico allo 0,8% (-0,1%).

Il confronto tra coalizioni: campo largo avanti al 44,1%, centrodestra al 42,9%

Sommando i consensi delle singole forze politiche emergono gli equilibri complessivi tra gli schieramenti in campo. Il campo largo progressista conquista la vetta raggiungendo il 44,1%, un risultato ottenuto anche grazie al contributo dei nuovi innesti entrati nel perimetro della coalizione.

Il centrodestra di governo, calcolato senza l’apporto esterno di Vannacci, si ferma invece al 42,9%, cedendo due decimi rispetto alla fine di ottobre. Al di fuori dei due blocchi principali restano infine Futuro Nazionale in solitaria al 6,5% (-0,3%), l’area di Centro stabile al 3,9% e il resto degli altri partiti, che raccoglie complessivamente il 2,6% delle intenzioni di voto.

(da agenzie)