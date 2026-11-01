DOPO AVER RICORDATO AL GOVERNO LA MOLE DI TITOLI DI STATO IN PANCIA ALLE BANCHE, HA RIVOLTO UNA STILETTATA ALLE AZIENDE PARTECIPATE STATALI, VEDI ENI DI DESCALZI, GRAN “CONSIGLIORI DI MELONI”: “CON LE SOCIETÀ CHE CONTROLLA IL GOVERNO STA MOLTO ATTENTO A INTERVENIRE…”

Che le banche non avessero apprezzato le nuove tasse in manovra era noto, ma ora è saltato l’aplomb istituzionale e volano gli stracci. Ieri Carlo Messina di Intesa Sanpaolo s’è incaricato di attaccare frontalmente il governo dal palco della Commissione parlamentare d’inchiesta sul credito.

Il capo della prima banca italiana se l’è presa col prelievo in manovra – che tra anticipi di liquidità e tasse chiede (e in parte restituirà) 5 miliardi al comparto nel 2027 (7,7 nel triennio) – ma a far saltare i nervi è stato anche l’allungamento a dieci anni dei crediti fiscali del Superbonus, su cui l’Abi è pronta ai ricorsi.

“Formule sudamericane di gestione del debito”, “contrarie all’orientamento della Consulta”, ha tuonato Messina, che parla di “atteggiamenti da bulli con gli istituti”, che “non si fanno mettere paura”. E fin qui la parte più gentile.

Poi s’è sfilato i guanti e ha spiegato a Meloni e soci chi è lui e chi sono loro. L’anno scorso, ha detto, le misure erano state concordate, evitando “le cause degli azionisti perché ci ho messo la faccia”, trattando con la premier e il ministro Giancarlo Giorgetti. Quest’anno no e così “ci si può giocare il rapporto non solo con le banche ma anche con i grandi investitori internazionali” che le controllano e comprano il debito pubblico.

In altre parole: “Siamo il principale investitore in titoli di Stato italiani e, dopo Bankitalia e Bce, il primo creditore dello Stato”, ma “sui titoli di Stato stiamo subendo perdite significative” e c’è “un pressing per l’elevata concentrazione sui titoli di Stato italiani”, ma siccome “senza banche non ci sarebbe il finanziamento del debito pubblico, quando parliamo di banche guardiamo all’effettiva contribuzione…”.

Tradotto: state scherzando col fuoco, perché “quando ti chiama il ministro dell’Economia pregandoti di sostenere il debito pubblico, tu lo fai perché è giusto farlo. Ti prendi una responsabilità che è una responsabilità di sistema…”.

Il manager snocciola poi i numeri. Intesa – che quest’anno si avvia al record di utili della sua storia (verso gli 11 miliardi) – “aiuta i poveri più della chiesa” ma paga “5,2 miliardi di imposte”, e “togliendone uno agli utili delle banche togliete 400 milioni alle fondazioni e alle famiglie” azioniste e a questo punto “tanto vale nazionalizzarle”.

Peraltro, dice Messina, il governo fa figli e figliastri: “Con le società che controlla sta molto attento a intervenire…”. Un riferimento all’Eni, uscita indenne dai prelievi sul settore energia.

Come detto, il banchiere ce l’ha soprattutto con la misura sul Superbonus, che ha permesso a Giorgetti di spalmare, a colpi di un decimo l’anno, 20 miliardi di crediti.

Mossa che “contribuisce a contenere la dinamica del debito pubblico”, ha spiegato ieri Bankitalia in audizione, ma produce “impatti significativi sui conti delle banche”, e sulla “liquidità delle imprese” che li hanno acquistati a sconto pensando di guadagnarci.

Lo si capisce anche dalla reazione del governo. Dal Consiglio Ue di Dublino Meloni prima replica a muso duro (“non sono misure sudamericane ma una scelta di giustizia”) salvo poi far filtrare di “di non aver compreso che Messina si riferiva soprattutto alla misura sul Superbonus” altrimenti “non avrebbe usato l’espressione ‘è un fatto di giustizia’”.

A ogni modo, ha spiegato la premier, “ci rendiamo conto della difficoltà ma anche del fatto che ci sono realtà che sono andate bene in questi anni. Cerchiamo di darci una mano”. Dal canto suo Giorgetti ha rivendicato la “politica asburgica” sui conti pubblici, che avrebbe arginato “l’effetto Superbonus”.

Lo scontro arriva dopo che negli ultimi anni le banche hanno macinato utili record: nell’ultimo biennio il governo ha fatto salire le tasse e cercato di fare da arbitro del riassetto del credito, favorendo scalate, come quella di Mps a Mediobanca e cercando di frenarne altre con esiti assai poco felici.

(da il Fatto Quotidiano)