ANCHE SUI TERRITORI, INSISTE NEL PRETENDERE IL RICONOSCIMENTO ANCHE DELLE ZONE GRIGIE, QUELLE NON ANCORA OCCUPATE PERCHE’ DOPO 4 ANNI NON RIESCE NEANCHE AD AVANZARE SUL FRONTE

I leader Ue attendono di ricevere ulteriori informazioni sul punto da Zelensky, visto che a Dublino gli inviati americani avevano in programma di incontrare solo lui e non i capi di Stato e di governo europei.

Ma ad alimentare i dubbi è stato soprattutto il resoconto offerto da Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo, dal quale è emersa una certa chiusura. Gli europei, ha spiegato, «stanno facendo di tutto per inserirsi nei negoziati. Ma, come ha detto il nostro presidente, devono decidere se vogliono la pace o la continuazione della guerra».

Lo stesso Putin ha insistito molto su questo argomento nell’incontro con Kushner e Witkoff, accusando gli europei di voler continuare la guerra.

Putin vorrebbe riproporre il suo piano per rivedere l’architettura di sicurezza in Europa, con un arretramento della Nato.

Per gli europei, però, qualsiasi intesa deve essere «basata sui princìpi stabiliti dagli accordi di Helsinki nel 1975». Il presidente russo ha inoltre tracciato una chiara linea rossa per quanto riguarda la fase post-conflitto: in Ucraina non dovranno esserci truppe europee.

Il che si scontra chiaramente con il piano preparato dalla Coalizione dei Volenterosi, che proprio in questi giorni hanno inviato una forza multinazionale in Polonia per esercitarsi in vista di un futuro dispiegamento in Ucraina, e che la prossima settimana si incontrerà a Berlino.

«Se dovessero inviare truppe in Ucraina – ha avvertito – queste diventerebbero un obiettivo legittimo e quindi la guerra riprenderebbe».

Anche sulla questione dei territori, la posizione di Putin resta distante da quella di Zelensky. «Gli ucraini sollevano la questione delle zone grigie – ha ricordato – e questo sarà sempre un motivo di discordia. Per noi esiste solo il confine dello Stato, non possiamo iniziare a discutere di zone grigie perché verrebbero interpretate in modo diverso». Ma da Dublino, Zelensky ha replicato dicendo che «non riconosceremo mai e in nessun modo l’occupazione russa del territorio ucraino».

Zelensky ha ribadito la necessità di avere gli europei al tavolo, ai quali ha chiesto di continuare a sostenerlo, economicamente e militarmente.

Ursula von der Leyen ha assicurato l’invio di 500 generatori di emergenza dalla riserva Ue, ha promesso la presentazione di un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia entro fine novembre e ha annunciato opzioni per coprire il fabbisogno finanziario di Kiev nel 2027: l’Ue si prepara a offrire un nuovo prestito da 45 miliardi, anche se non tutti gli Stati membri sono disponibili.

Zelensky ha elogiato i negoziati “produttivi” di Abu Dhabi, ma ha lanciato una frecciata agli Stati Uniti, denunciando le deliberate interruzioni di velocità riscontrate sul sistema satellitare Starshield. «Diciamoci la verità – ha ammesso il francese Emmanuel Macron – senza gli europei non ci sarebbe alcun sostegno all’Ucraina, visto che il sostegno degli Usa non c’è più…».

Oggi i leader Ue discuteranno a 27 della proposta di incaricare uno o più negoziatori europei per sedersi all’eventuale tavolo con Putin, ma già ieri sono emerse divergenze tra chi ritiene necessario indicare una personalità, chi vorrebbe affidare questo incarico ai vertici delle istituzioni (come Antonio Costa) e chi invece, come Merz, difende i format come l’E3, eventualmente esteso a Italia e Polonia. Su questo fronte, trovare una sintesi non sarà facile.

(da agenzie)