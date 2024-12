LA ZARINA SOVRANISTA OGGI BATTEREBBE CHIUNQUE AL PRIMO TURNO CON CIRCA IL 36%… UN CANDIDATO DI CENTRO O DI SINISTRA AVREBBE IL 25% A TESTA



Marine Le Pen viene proiettata sempre più in alto dai sondaggi sulle presidenziali del 2027. A seconda degli avversari che si possono ipotizzare ad oggi, otterrebbe fra il 36 e il 38% dei voti al primo turno. Poco meno di lei otterrebbe il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella, che si candiderebbe qualora la Le Pen fosse dichiarata ineleggibile dal tribunale per la vicenda dei falsi impieghi al Parlamento europeo.

Secondo il sondaggio Ifop per Le Figaro, effettuato dopo la mozione di sfiducia che ha fatto cadere il governo Barnier ed è stata approvata proprio grazie ai voti di Le Pen, la leader dell’estrema destra otterrebbe il 36% dei voti contro l’ex premier Edouard Philippe (25%) e addirittura il 38% contro l’altro ex premier, Gabriel Attal (20%).

Lo score di Marine Le Pen è in continuo aumento ed è cresciuto di due punti rispetto alla stessa inchiesta del mese di settembre. A sinistra, il risultato migliore verrebbe ottenuto da Jean-Luc Mélenchon, fermo però al 12%, i socialisti Olivier Faure e l’ex presidente François Hollande rispettivamente il 5 e il 7%. Se si presentassero insieme come con il Nuovo Fronte Popolare, i 4 candidati della sinistra non supererebbero il 25%.

