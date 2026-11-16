IL SEGGIO CONQUISTATO DAL CAMPO LARGO ERA QUELLO LASCIATO DALL’EX DEPUTATO LEGHISTA ALBERTO BAGNAI, “PIAZZATO” ALL’ANTITRUST… E VANNACCI? L’EX GENERALE HA DISERTATO LE URNE: ALLE SUPPLETIVE NON C’ERA NESSUN CANDIDATO DI FUTURO NAZIONALE

A scrutinio concluso il campo largo vince le elezioni suppletive per la Camera dei deputati a Chieti. Il candidato sostenuto da Pd, Avs, M5S, Casa riformista, Avanti Psi e Rifondazione comunista, Luciano D’Amico, ottiene il 57,61% dei consensi contro il 36,76% di Mario Colantonio, appoggiato dalla coalizione di centrodestra con FdI, FI, Lega, Nm e Udc. Il seggio conquistato dal centrosinistra è quello lasciato dall’ex deputato leghista Alberto Bagnai, dopo la nomina all’Antitrust.

D’Amico, tra i festeggiamenti nel suo comitato elettorale a Chieti, ha dichiarato: “È un risultato che premia tutti, è stata la vittoria di una comunità, di una coalizione che intende affrontare i problemi che purtroppo il Paese è tornato a vivere, e che intende farlo nel modo migliore possibile. In qualche modo mi aspettavo questo risultato, perché dopo aver girato tutta la provincia e tutti i Comuni, sicuramente è un risultato di grande adesione, me lo aspettavo”.

“Ha vinto il campo largo, le nuove forze politiche che straordinariamente hanno lavorato e sostenuto il progetto. Non aspettiamo rivincite – ha risposto a proposito delle elezioni regionali che lo hanno visto sconfitto da Marco Marsilio -. Elaboriamo dei progetti e il progetto che ha sostenuto questa candidatura è il progetto che svilupperemo ulteriormente, come stanno facendo tutti coloro che stanno lavorando sul programma per le prossime politiche e siamo convinti che il Paese lo premierà.

La provincia di Chieti lancia un bel segnale, di speranza, anzi di certezza nel cambiamento, cambieremo questo Paese”. “Porterò in Parlamento – ha aggiunto D’Amico – le istanze di un territorio che come tanti territori del Paese sta soffrendo perché non si arriva a fine mese, per la difficoltà di cure, per le difficoltà di trovare il lavoro che non sia povero e precario e che, al contrario, sia sicuro: saranno questi i temi su cui avanzare proposte, ma soprattutto su cui centrare il programma per il rilancio futuro che dipenderà dalle forze politiche che mi hanno sostenuto e che sono pronte a riprendere la guida del Paese”.

(da agenzie)