LA PROCURA HA PRESENTATO APPELLO AL TRIBUNALE DEL RIESAME, CHE HA FISSATO L’UDIENZA IN CUI VERRÀ DISCUSSA LA RICHIESTA … A DIVIDERE I MAGISTRATI, SU UNA DELLE ACCUSE DI DEPISTAGGIO, È IL LEGAME FRA I DOCUMENTI CHE SECONDO I PM SAREBBERO STATI NASCOSTI E POI DISTRUTTI E L’AGENDA ROSSA DI PAOLO BORSELLINO – L’INTERCETTAZIONE IN CUI DE GENNARO DICE “IO ORMAI HO DISTRUTTO TUTTO”, DOPO AVER SAPUTO DELLA PERQUISIZIONE A CASA DEI FAMILIARI DELL’EX CAPO DELLA SQUADRA MOBILE DI PALERMO ARNALDO LA BARBERA

La Procura di Caltanissetta ha chiesto l’arresto dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, indagato per depistaggio. Per l’ex super poliziotto sono stati chiesti i domiciliari.

Il gip ha rigettato l’istanza. Lo comunica la Procura nissena che ha presentato appello al tribunale del Riesame che ha fissato l’udienza in cui verrà discussa la richiesta.

Per Gianni De Gennaro – l’ex capo della polizia e già direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), l’organismo che coordina i servizi segreti italiani – la procura di Caltanissetta aveva chiesto gli arresti domiciliari.

Per Donatella Peruzzi, funzionaria del Dis, il carcere. Il giudice per le indagini preliminari ha invece respinto entrambe le richieste, insieme a quelle per altri tre indagati. Il 12 novembre la Procura ha fatto appello.

Per il gip occorre la prova che quei fatti siano riconducibili alla sottrazione dell’agenda. La procura invece contesta al giudice di aver circoscritto a quella sola vicenda un’accusa che ne comprende anche altre. È il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca a dar conto del rigetto nel giorno in cui il Tribunale del Riesame ha notificato agli interessati il provvedimento che fissa l’udienza.

È per questo, spiega De Luca, che la Procura ha atteso prima di diffondere la notizia. E precisa che una «completa e corretta informazione curata dal procuratore (con il limite invalicabile delle parti coperte dal segreto delle indagini) deve riguardare anche gli elementi a favore della difesa».

Le contestazioni

La prima contestazione riguarda le dichiarazioni che Salvatore Contorno, già esponente di cosa nostra e collaboratore di giustizia, si è rifiutato di rendere ai magistrati nisseni. A indurlo a tacere, secondo l’accusa, sarebbero stati in tre. Oltre a De Gennaro, Francesco Pacetto, «suo storico collaboratore», e Massimo Carnicelli, «addetto alla sua tutela». È quello che De Luca chiama depistaggio «dichiarativo». Anche per Pacetto e per Contorno la Procura aveva chiesto i domiciliari.

La seconda contestazione, il depistaggio «materiale», riporta al settembre del 2023, quando una serie di perquisizioni riguardò i familiari di Arnaldo La Barbera, morto nel 2002. All’indomani di quegli atti, secondo la ricostruzione della Procura, De Gennaro, Peruzzi e Carnicelli avrebbero occultato «documentazione sia cartacea che informatica, spostandola dal luogo in cui si trovava» e «affidandone parte al marito della Peruzzi».

Il passaggio successivo riguarda soltanto due dei tre indagati. «Dalle ulteriori indagini è, inoltre, emerso che il De Gennaro e la Peruzzi hanno successivamente distrutto altra documentazione in loro possesso, fatta eccezione per gli articoli stampa o altri documenti di scarso rilievo», scrive De Luca.

È su questo punto che il procuratore riferisce le ragioni del rigetto. Salvo aspetti secondo la Procura nissena marginali, il gip condividerebbe o non contesterebbe la ricostruzione dei fatti. De Luca spiega che il giudice «perviene a conclusioni diverse in punto di diritto».

Per il giudice, nella ricostruzione che ne dà De Luca, quel depistaggio «sussisterebbe solo nel caso in cui fosse provato che l’occultamento e la successiva distruzione di documentazione fossero riferibili alla sottrazione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino». Nell’accusa i pm avevano indicato anche il ritorno di Contorno a Palermo, l’anonimo del «Corvo», le stragi del ’92 e il «depistaggio Scarantino».

L’inchiesta in corso, coordinata dal Procuratore Salvatore De Luca, fa riferimento alla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992 quando un’auto bomba uccise il pm Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Non è ancora chiaro, e i pm vogliono provare a ricostruirlo, dove sia finita l’agenda rossa che era appartenuta a Paolo Borsellino. Più in generale, i sospetti della Procura di Caltanissetta riguardano la conduzione delle indagini e il rapporto tra l’inchiesta e le rivelazioni che il pentito Contorno avrebbe potuto fare.

(da agenzie)