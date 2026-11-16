IN AULA A PALAZZO MADAMA. DURANTE LA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE CHE PREVEDEVA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINEMA, BORGONZONI HA OMAGGIATO “VIVAMENTE I DUE FRATELLI ‘PUPIAVATI’ QUI PRESENTI”.,, IN EFFETTI AL SENATO C’ERANO ANCHE I DUE FRATELLI REGISTI, MA SONO PUPI E ANTONIO E AVATI E’ IL COGNOME

Gaffe della senatrice e sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, in aula a Palazzo Madama. Durante la discussione sul disegno di legge che prevedeva disposizioni in materia di cinema Borgonzoni ha ringraziato “vivamente Pupi Avati, i due fratelli ‘Pupiavati’ qui presenti, per il grande amore e la loro passione che mettono nel loro lavoro”. In effetti presenti al Senato c’erano anche i due fratelli registi, Pupi e Antonio.

Borgonzoni non sa che Pupi è il nome e Avati il cognome del regista? Pensava a due persone diverse, ovvero al più noto regista Pupi Avati e al fratello produttore e regista Antonio Avati? Per certo detto così è stato un lapsus scorretto e pure buffo.

Borgonzoni è ricordata per aver dichiarato – già sottosegretaria alla Cultura – che non leggeva un libro da tre anni e pensava che l’Emilia-Romagna confinasse con il Trentino.

(da agenzie)