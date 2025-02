L’ATTO FINITO ALL’ATTENZIONE DEI GIUDICI È STATO TRASMESSO DAI LEGALI DI UN RIFUGIATO SUDANESE CHE GIÀ NEL 2019 AVEVA RACCONTATO AGLI INVESTIGATORI INTERNAZIONALI LE TORTURE CHE LUI E LA MOGLIE AVEVANO SUBITO DAL GENERALE LIBICO



La Corte penale internazionale dell’Aja ha avviato un fascicolo di indagine sull’operato del governo italiano per “ostacolo all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma” in relazione alla vicenda del generale Almasri. E’ quanto scrive il quotidiano Avvenire nella pagina online .

Nella denuncia ricevuta dall’Ufficio del Procuratore, che l’ha trasmessa al cancelliere e al presidente del Tribunale internazionale, sono indicati i nomi di Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.

L’atto finito all’attenzione dei giudici è stato trasmesso dai legali di un rifugiato sudanese che già nel 2019 aveva raccontato agli investigatori internazionali le torture che lui e la moglie avevano subito dal generale libico, quando entrambi erano stati imprigionati in Libia.

(da agenzie)

