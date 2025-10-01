IL “DOGE” SALE SULLA FLOTILLA. LUCA ZAIA SI SMARCA DA SALVINI E DIFENDE IL MILIONE DI PERSONE CHE IERI HA MANIFESTATO PER GAZA: “LO SCIOPERO È UN DIRITTO INVIOLABILE, È IL SALE DELLA DEMOCRAZIA POTER MANIFESTARE
“IL FATTO CHE CI SIA UNA PROTESTA RIENTRA NEI CANONI DELLA DEMOCRAZIA” … IERI IL SEGRETARIO DELLA LEGA HA DEFINITO “DELINQUENTI” GLI SCIOPERANTI
“Lo sciopero è un diritto inviolabile, è il sale della democrazia poter manifestare. Dopodiché quando lo sciopero trascende e si trasforma in atti delinquenziali, allora no. Io condanno solo chi va a spaccare vetrine, a imbrattare i muri, ma il fatto che ci sia una protesta, una manifestazione rientra nei canoni della democrazia e penso che sia il sale della democrazia.
Si condanna senza se o senza ma chi commette atti di delinquenza, di devastazione delle città e della proprietà privata”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine delll’assemblea di Confindustria Vicenza e Confindustria Verona in corso a Gambellara (Vicenza).
(da agenzie)
