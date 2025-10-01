SOLO L’1% PIÙ RICCO HA VISTO AUMENTARE DI 4MILA MILIARDI LA PROPRIA RICCHEZZA, CHE HA RAGGIUNTO LA CIFRA FOLLE DI 52MILA MILIARDI DI DOLLARI



Il 10% più ricco degli americani ha aggiunto 5.000 miliardi di dollari alla propria ricchezza nel secondo trimestre, grazie al continuo rally dei mercati azionari che continua a favorire i maggiori investitori, secondo nuovi dati della Federal Reserve.

La ricchezza complessiva del 10% più alto — ossia coloro con un patrimonio netto superiore a 2 milioni di dollari — ha raggiunto il livello record di 113.000 miliardi di dollari nel

secondo trimestre, in aumento rispetto ai 108.000 miliardi del primo trimestre, secondo la Fed. L’incremento segue tre anni di crescita continua per chi si trova al vertice: dal 2020, il 10% più ricco ha aggiunto oltre 40.000 miliardi alla propria ricchezza.

Tutti i gruppi di ricchezza hanno registrato guadagni nell’ultimo anno, con il patrimonio netto della metà più povera degli americani cresciuto del 6% negli ultimi 12 mesi, secondo i dati della Fed. Tuttavia, la crescita è stata più rapida per chi si trova al vertice assoluto.

L’1% più ricco ha visto aumentare la propria ricchezza di 4.000 miliardi nell’ultimo anno, pari a un incremento del 7%. Nel secondo trimestre, la loro ricchezza ha toccato il record di 52.000 miliardi di dollari.

Lo 0,1% più ricco ha visto crescere la propria ricchezza del 10% nell’ultimo anno. Dalla pandemia, questo gruppo — ossia coloro con un patrimonio netto di almeno 46 milioni di dollari — ha quasi raddoppiato la propria ricchezza complessiva, superando i 23.000 miliardi di dollari.

Nonostante la crescita più rapida in cima alla piramide, la quota complessiva di ricchezza detenuta dai più abbienti è rimasta relativamente stabile per decenni. L’1% più ricco deteneva il 29% della ricchezza complessiva delle famiglie nel secondo trimestre, rispetto al 28% nel 2000. Il 10% più ricco deteneva il

67% della ricchezza complessiva, mentre il restante 90% possedeva il 33%.

Il principale motore della crescita della ricchezza al vertice quest’anno è stato il mercato azionario. Il valore delle azioni societarie e delle quote di fondi comuni detenute dal 10% più ricco è salito da 39.000 miliardi a oltre 44.000 miliardi nell’ultimo anno. Il 10% più ricco degli americani detiene oltre l’87% delle azioni societarie e delle quote di fondi comuni.

La popolazione degli ultra-ricchi è anch’essa in rapida crescita. Il numero di americani con patrimoni ultra-elevati — cioè pari o superiori a 30 milioni di dollari — è cresciuto del 6,5% nella prima metà del 2025, dopo un’impennata del 21% lo scorso anno, secondo un nuovo rapporto di Altrata. Ora negli Stati Uniti ci sono 208.090 individui con patrimonio ultra-elevato, che rappresentano il 41% del totale mondiale.

L’aumento vertiginoso della ricchezza al vertice ha creato un’economia dei consumi sempre più biforcata, con i ricchi che rappresentano una quota crescente della spesa complessiva. I consumatori appartenenti al 10% più alto della distribuzione del reddito hanno rappresentato il 49,2% della spesa dei consumatori nel secondo trimestre, segnando il livello più alto da quando i dati hanno iniziato a essere raccolti nel 1989, secondo Mark Zandi di Moody’s Analytics.

La cosiddetta “economia a forma di K” ha funzionato bene finora, almeno secondo le principali misure economiche come PIL e consumi. Tuttavia, la crescente dipendenza da una ristretta fascia di consumatori al vertice comporta rischi.

Zandi ha affermato che un calo profondo e prolungato del mercato azionario — che alimenta quasi interamente i guadagni di ricchezza al vertice — potrebbe avere ripercussioni sull’intera economia.

«L’economia è alimentata in gran parte dalla spesa degli straordinariamente benestanti, incoraggiati dal valore in crescita dei loro portafogli azionari», ha detto. «Se il mercato azionario, oggi riccamente (eccessivamente) valutato, dovesse vacillare per qualsiasi ragione, e i benestanti vedessero più rosso che verde sui loro listini, diventerebbero rapidamente più cauti nelle loro spese, rappresentando una seria minaccia per un’economia già fragile».

(da cnbc.com)

