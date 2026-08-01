PORTA DRITTO DRITTO ALLA DESTRA VERA E DURA, DA MELONI SINO A VANNACCI

Conte, che viene dal vaffa e dal trasformismo, cioè dal peggio del politicamente scorretto, non ha nulla a che fare con la difesa dei diritti e l’inclusione, misurata o eccessiva che sia. Il suo “ripudio” del woke è dunque una furbata con la coscienza scorretta, un altro dei suoi dispetti al Pd: dice woke per dire Schlein.

Fiuta il vento anti-woke che soffia in America e asseconda la destra (italiana) che spaccia per woke la sinistra (italiana) delle regole e delle buone maniere che reprimono e governano le peggiori pulsioni, come il vaffa appunto, ma anche il farsi giustizia da soli sparando alle spalle dei ladri, o come la paura razzista del diverso, del gay, dell’immigrato, del nero.

Non è vero che la sinistra italiana scrive usando l’asterisco e la “e” rovesciata come desinenze finali, non è vero che la sinistra rinnega la famiglia tradizionale, non è vero che la sinistra ripudia il Natale

In Italia il woke non ha mai preso veramente piede, è caricaturale e minoritario, una specie di corrente letteraria che serve solo alla destra. E dunque insistere in Italia con il politicamente scorretto è molto pericoloso e non porta certo all’opportunismo inaffidabile del filorusso Conte e alla sua falsa sinistra a 5stelle, che si finge guarita da una malattia (il woke) che non può avere avuto.

Porta dritto dritto alla destra vera e dura, da Meloni sino a Vannacci.

(da Repubblica)