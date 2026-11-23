LA BARBERA, SOPRANNOMINATO “ZIO ARNOLD” O “IL 113 DELLA POLIZIA” (PERCHÉ SE C’ERA UN PROBLEMA, SI CHIAMAVA LUI) È MORTO NEL 2002. MA LA SUA INFLUENZA NELLA VITA DI DE GENNARO CONTINUA, TANTO CHE “GDG” ASSUME LA FIGLIA SERENA AL DIS

Alle prime ore dell’alba, davanti alla Questura di Genova c’era un uomo soddisfatto.

Piazzato al centro dei giardini pubblici nella piazza, una sigaretta in bocca, ammiccò a un altro dirigente di polizia che lo guardava ammirato, come fosse un monumento. «Con questa operazione abbiamo fatto pari» gli disse, davanti a un gruppo di giornalisti reduci dalla lunga notte della scuola Diaz.

Poco dopo, sarebbe venuto giù tutto. Ma lui non lo aveva capito. Ancora una volta, aveva svolto il suo compito. Tanti anni prima, lo avevano soprannominato «il 113 della polizia». C’era un problema, si chiamava Arnaldo La Barbera.

Non stava giocando sul suo terreno, non sapeva niente di ordine pubblico, Ma avevano mandato lui.

Il prefetto Ansoino Andreassi, responsabile dell’ordine pubblico al vertice del G8, non voleva saperne di arresti. Allora Gianni De Gennaro, il capo della polizia, spedì a Genova un suo uomo di fiducia, al tempo direttore dell’Ucigos, l’antiterrorismo.

La Barbera procede, come sempre. Gli propongono una irruzione nella scuola dove dormono i giovani del Genoa Social Forum. Lui pensa che sia la cosa migliore da fare, per risollevare l’onore della polizia, dopo due giorni dove in strada niente è andato come doveva. Ne viene fuori un pestaggio violentissimo.

Il ministro dell’Interno Claudio Scajola rimuove lui e anche Andreassi, quello che aveva detto no. La Procura di Genova lo indaga. Il 12 settembre 2002, una leucemia fulminante se lo porta via in un ospedale di Verona. Non avrà il tempo di difendersi. E non avrà il tempo di ricucire con De Gennaro, l’uomo con il quale avevano costruito insieme la reciproca fama di superpoliziotti.

Qualcosa si ruppe, quella notte alla Diaz.

Lo chiamavano tutti «zio Arnold».

Nel 1972 aveva lasciato un impiego alla Montedison per entrare in polizia dopo aver conosciuto il commissario Luigi Calabresi, assassinato a Milano quello stesso anno. A Venezia aveva smantellato le bande di sequestratori che terrorizzavano il Settentrione. Poi Palermo, la città dei corvi e del fango sui magistrati. Sigaretta sempre accesa, modi burberi.

Si raccontava del rapinatore che aveva freddato con un colpo di pistola mentre era in sauna. Da questore, aveva catturato Giovanni Brusca, l’uomo che azionò il telecomando di Capaci. Dopo andò a Napoli, e poi a Roma, per il Giubileo.

Sempre chiamato da De Gennaro. Uno, prototipo di una certa idea di poliziotto, sbirro se mai ce n’è stato uno. L’altro, il suo capo, testa fina e capacità di ascoltare, mediare, troncare, sopire.

L’altro volto di La Barbera, quello che nessuno sospettava, venne fuori molto tempo dopo la sua morte. Prima un nome in codice, «Rutilio», chissà perché, sotto il quale per un periodo aveva ricevuto denaro dal Sisde, il servizio segreto civile. Poi, via D’Amelio.

Il gruppo investigativo guidato da La Barbera aveva risolto la strage del 19 luglio 1992 in pochi mesi, grazie alle confessioni di Vincenzo Scarantino, piccolo malavitoso di borgata.

Era tutto falso. Nel 2008 Gaspare Spatuzza, della cosca di Brancaccio, rivela di aver rubato lui la Fiat 126 imbottita di tritolo. Sette condannati all’ergastolo risultano innocenti. I falsi pentiti ritrattano e indicano tutti la stessa persona.

Nel 2018, la Corte d’assise di Caltanissetta mette invece nero su bianco «uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana». E aggiunge un sospetto ancora più pesante. Per i giudici, La Barbera fu anche «intensamente coinvolto» nella sparizione dell’agenda rossa, il quaderno in cui Paolo Borsellino annotava i suoi sospetti dopo la morte di Giovanni Falcone.

Negli archivi della Mobile salta fuori un suo appunto del 20 luglio 1992, il giorno dopo la strage, che attesta la consegna di una borsa e di un’agenda del giudice al procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra. Di quel foglio La Barbera, interrogato più volte, non aveva mai parlato.

Nel 2023 i carabinieri del Ros perquisiscono le case della vedova e della figlia. Un conoscente di famiglia sostiene che le due donne custodiscono documenti presi dalla borsa di Borsellino, utili a ricattare De Gennaro, nel frattempo diventato direttore del Dipartimento che coordina i servizi segreti.

A distanza di vent’anni ormai, i due uomini più alti in grado di quella notte genovese si ritrovano ancora insieme, in un’altra notte della Repubblica. La Barbera non c’è più, ma è il morto che afferra il vivo. La Procura di Caltanissetta accusa De Gennaro di aver indotto al silenzio Salvatore Contorno, il pentito che con Tommaso Buscetta rese possibile il maxiprocesso, sulle ragioni del suo misterioso ritorno in Sicilia nel 1989.

A Palermo, in quella primavera, era stato arrestato dalla Squadra mobile guidata da La Barbera. Per i pm, il «patto» tra i due poliziotti nacque allora. Ma nelle carte resta anche un’altra intercettazione, dove De Gennaro critica aspramente il vecchio collega per «l’improvvida trovata» di Scarantino.

Poi aggiunge che una macchinazione simile non sarebbe stata alla sua portata. Forse intendeva dire che un uomo tagliato con l’accetta come quello non era in grado di costruire trame segrete. Oppure, forse, riteneva che sopra il suo scudiero, lo «zio Arnold», c’era qualcun altro. Chi fosse, o chi potesse essere, a 34 anni dalla strage di via D’Amelio, nessuno lo ha ancora scritto in una sentenza.

(da Corriere della Sera)