DE GENNARO, UN TEMPO INTOCCABILE, SI È RITROVATO PERQUISITO COME UNA PERSONA QUALUNQUE.. FABRIZIO CICCHITTO RICORDA: “IN PASSATO IL RAPPORTO ERA DI FERRO, MA CON DONALD TRUMP L’FBI È DIVENTATA UN ALTRO MONDO. È RAGIONEVOLE PENSARE CHE DE GENNARO NON AVESSE PIÙ GLI STESSI RAPPORTI. NON CREDO CHE LA NUOVA FBI GLI FOSSE OSTILE. PIÙ PROBABILMENTE LO IGNORAVA”

Gianni De Gennaro. Un potente “innominabile” che aveva relazioni con il deep state americano come pochissimi altri a Roma potevano vantare, tanto da essere l’unico funzionario di polizia non statunitense a ricevere la massima onorificenza dell’Fbi. De Gennaro ha mantenuto (e usato) segreti e relazioni ad altissimo livello per decenni, attraversando governi e stagioni diverse, e semplificare la sua fine sarebbe un torto alle contraddizioni della sua figura.

John Edgar Hoover governava l’Fbi e i rapporti con il potere americano anche attraverso fascicoli riservati, sottratti agli archivi ordinari e custoditi dalla segretaria Helen Gandy.

Politici, funzionari, uomini influenti. Conoscerne i segreti significava avere potere. Quando morì, nel 1972, Gandy distrusse parte delle carte su sue istruzioni.

Gianni De Gennaro conosceva quel metodo, come la sua storica segretaria Donatella Peruzzi. Frequentava gli apparati americani dalla fine degli anni Settanta. Aveva imparato il valore delle informazioni e dei rapporti personali che permettevano di costruire. Un patrimonio che lo ha accompagnato per quasi mezzo secolo, tra stragi di mafia, Tangentopoli, fine della Prima Repubblica, lotta ad Al Qaeda e governi d’ogni colore.

E allora bisogna partire da qui, da quando De Gennaro diventò quasi un agente americano a Roma. Quella rete di rapporti con Washington ne ha rafforzato il peso ai vertici dello Stato.

Negli ultimi anni, però, le alleanze sembravano aver perso forza. L’ex capo della Polizia, un tempo intoccabile, si è ritrovato perquisito all’alba dai carabinieri, come un cittadino qualunque.

La Procura di Caltanissetta ne aveva chiesto i domiciliari nell’inchiesta sul presunto depistaggio di via D’Amelio. E l’uomo che per decenni aveva custodito un archivio riservato era arrivato a bruciare parte di quelle carte “pericolose”. Fino al 21 novembre, quando si è tolto la vita. Un epilogo che pochi anni fa sarebbe stato difficile persino immaginare.

“In passato il rapporto di De Gennaro con l’Fbi era di ferro”, ricorda a QN Fabrizio Cicchitto, già membro del Copasir e presidente della Commissione Esteri della Camera. “Con Donald Trump l’Fbi è diventata un altro mondo. Non ho informazioni dirette sui nuovi orientamenti del Bureau, ma è ragionevole pensare che De Gennaro non avesse più gli stessi rapporti. Non credo che la nuova Fbi gli fosse ostile. Più probabilmente lo ignorava”.

Lo Squalo ha attraversato generazioni dell’apparato investigativo federale. Con Louis Freeh, direttore dal 1993 al 2001, il legame nacque con Pizza Connection. Nel 2006 Robert Mueller lo premiò davanti a James Comey, futuro capo del Bureau.

Nel 2018 De Gennaro custodiva ancora nel suo ufficio una fotografia con Robert Mueller, nel frattempo diventato il procuratore speciale del Russiagate e uno dei principali bersagli degli attacchi di Trump.

La rete coinvolgeva poi gli ambasciatori Melvin Sembler, John Phillips e Lewis Eisenberg, scelto dal primo Trump. Anche Christopher Wray, nominato nel 2017, era cresciuto con Mueller e Comey. Ma con Trump II cambia tutto. Kash Patel, fedelissimo del presidente, sostituisce Wray e apre canali investigativi con Russia e Cina. A Roma arriva il texano Tilman Fertitta. Un altro mondo.

Nel 2016 al Centro Studi Americani (da lui presieduto per 13 anni), Phillips parlò delle riforme di Matteo Renzi e Daniel Fried delle sanzioni a Mosca. Nel 2019 partecipò Eisenberg. Con Joe Biden arrivarono Jack Markell e l’ex capo Cia Leon Panetta. La settimana scorsa il Centro ha premiato Mike Pompeo, ex segretario di Stato del primo Trump, ma non risultano visite di Fertitta o Patel. De Gennaro parlava la lingua di un’altra America. Premiando Pompeo ribadì la solidità dell’alleanza tra Italia e Stati Uniti, chiedendo di rafforzare un asse atlantico logorato sotto Trump.

Quel legame gli è stato utile soprattutto nelle crisi dello Stato. Nel 1992 Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono assassinati, Tangentopoli travolge i partiti. Bettino Craxi, l’uomo di Sigonella, finirà ad Hammamet, Giulio Andreotti affronta i processi, la Dc e il Psi scompaiono.

De Gennaro invece continua a salire, attraversando mondi politici diversi legati a Washington. Da Silvio Berlusconi, interlocutore di George W. Bush, a Giorgio Napolitano, in rapporto con Barack Obama. In mezzo Giuliano Amato, premier nel 1992, che nel 2000 lo nomina capo della Polizia.

Supera il G8 di Genova, segnato dalla morte di Carlo Giuliani e dalla “macelleria messicana” della Diaz. Franco Gabrielli definirà quella gestione “una catastrofe” e dirà che De Gennaro avrebbe dovuto dimettersi. Lui resta e sarà assolto anche dall’accusa di istigazione alla falsa testimonianza.

Nel 2013 arriva Finmeccanica, scossa dall’arresto dell’ad Giuseppe Orsi per gli elicotteri indiani. […] Negli Usa possiede DRS Technologies, acquistata nel 2008 per oltre cinque miliardi di dollari. Lavora per il Pentagono, con attività classificate soggette a regole americane. Proprietà italiana, segreti americani. Per Finmeccanica, Washington è essenziale.

Enrico Letta lo sceglie presidente, Gianni Letta è tra i sostenitori. Il consiglio gli affida relazioni istituzionali ed esterne, sicurezza e audit interno, con l’ad Alessandro Pansa alla gestione industriale.

(da Domani)