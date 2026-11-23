SECONDO L’ACCUSA, ATTRAVERSO SPETTACOLI ED EVENTI MAI REALIZZATI, SPESE GONFIATE E RENDICONTAZIONI FALSE, SAREBBERO STATI INCASSATI INDEBITAMENTE FINANZIAMENTI PUBBLICI DESTINATI A MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE… PISANO È PASSATO AGLI ONORI DELLE CRONACHE NEL SETTEMBRE 2022, QUANDO FU SOSPESO DA FDI PER ALCUNI POST INNEGGIANTI A HITLER E MUSSOLINI

La Procura agrigentina ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni della Camera gli arresti domiciliari per il deputato di Fratelli d’Italia Calogero Pisano indagato dalla per associazione per delinquere, peculato, truffa aggravata, falso ideologico e finanziamento illecito al candidato alle elezioni nazionali nell’ambito dell’inchiesta denominata “Eventopoli”.

Interrogato il 5 novembre scorso dal gip agrigentino Pisano non ha risposto alle domande ma i suoi legali hanno depositato delle memorie per replicare alle contestazioni del pm Elettra Consoli.

Secondo l’accusa, attraverso spettacoli ed eventi mai realizzati, spese gonfiate e rendicontazioni false, sarebbero stati incassati indebitamente finanziamenti pubblici destinati a manifestazioni culturali e turistiche. Il pm Elettra Consoli aveva chiesto per Pisano la custodia cautelare in carcere ma il gip dopo l’interrogatorio ha disposto i domiciliari.

Col deputato sono indagate altre 11 persone tra cui Antonino Insalaco, dirigente del settore affari generali, istituzionali e legali del Comune di Agrigento, Giuseppe Librizzi, dirigente regionale nel dipartimento turismo, sport e spettacolo, l’ex assessore comunale alla Cultura Costantino Ciulla, consigliere comunale di Fdi

Pisano – che ha da subito dichiarato di essere estraneo ai fatti – nel settembre 2022 – quando era coordinatore provinciale del partito ad Agrigento, era stato sospeso da Fdi per alcuni post sui social inneggianti a Hitler e Mussolini. Ma il politico era già nelle liste per le elezioni ed era stato rieletto. Così è passato a Noi moderati per tornare poi quest’ anno con Fratelli d’Italia.

(da agenzie)