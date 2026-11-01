LE MAGGIORI PREOCCUPAZIONI: COSTO DELLA VITA (67,8%), LAVORO STABILE (65,7%), SANITÀ PUBBLICA (59,3%) ED EMERGENZA CLIMATICA (46,3%)…I GIOVANI SONO SCETTICI E DIFFIDENTI VERSO LA POLITICA E LE ISTITUZIONI: SOLTANTO IL 19% DEI GIOVANI SI FIDA DI GOVERNO E PARLAMENTO

Spostate le lancette al 2050. Chi oggi ha tra i 14 e i 35 anni ne avrà tra i 38 e i 59: toccherà a loro guidare il Paese, pagarne i conti, crescerne i figli. Chiedete loro una parola per descriverlo: quattro su dieci evocano «crisi», «paura», «disastro».

Uno su sei, però, risponde «speranza». Non è un sondaggio come gli altri: “Italia 2050. Il futuro visto dalla NewGen”, condotto da Sylla e WebbohLab per Ecosistema Futuro, la rete dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ha ascoltato oltre 4mila giovani.

Credono nel proprio domani (6,4 su 10) più che in quello dell’Italia (4,6). Le urgenze hanno il sapore del quotidiano: costo della vita (67,8%), lavoro stabile e pagato il giusto (65,7%), sanità pubblica accessibile (59,3%), clima ed energia (46,3%).

La ricerca, unica nel suo genere, e le oltre 30 Piazze sul Futuro che attraversano il Paese, aprono la strada verso Parma, Capitale europea dei giovani, dove nel 2027 debutterà l’Assemblea nazionale sul futuro. […]

Poi c’è il paradosso della delega: il 75% affida il futuro a Governo e Parlamento, ma solo il 19% si fida di loro. Più fiducia va a scienza e ricerca (53%) e movimenti giovanili (44%).Eppure l’87% è aperto a entrare in un’Assemblea sul futuro.

La ricerca ha già orientato la Costituente: 40 under 35 da luglio scrivono le regole dell’Assemblea. Li affiancano, senza voto, 12 mentor, tra cui gli ex premier Amato e Monti, gli ex presidenti di Consulta e Camera Sciarra e Fini, gli ex ministri Severino, Treu, Quagliariello e Giannini, la senatrice a vita Cattaneo e Pisani, ex presidente del Consiglio nazionale dei giovani.

Quattro giovani su dieci non barrano nessuna casella politica. Tra i 14 e i 18 anni, più di uno su due (54,6%). Invisibili, verrebbe da dire. E invece no. Sono loro a indicare con forza le priorità: la guerra, la sicurezza, il clima, la scuola, la parità di genere.

Non hanno smesso di guardare al Paese: hanno smesso di riconoscersi in chi dovrebbe rappresentarlo. Eugenio Russo, co-presidente della Costituente, lo dice senza giri di parole: «Tra i nostri coetanei le preoccupazioni convivono con il desiderio di fare qualcosa di concreto. Vogliamo contribuire alle decisioni che ci riguarderanno, a partire da come studieremo, lavoreremo e vivremo».

Il 2050 non è una data sul calendario. È casa loro. E il futuro a Parma si costruirà con chi lo abiterà.

(da La Stampa)