A PROVOCARE LA REAZIONE DEL LEADER DI YASHAR SONO STATE LE RIVELAZIONI DELLA STAMPA ISRAELIANA SU UN PRESUNTO TENTATIVO DI SCREDITARE IL VOTO DEI PARTITI ARABI. EISENKOT NON ESCLUDE UN’INTESA CON IL LIKUD, MA VUOLE NETANYAHU FUORI DALLE PALLE

Gadi Eisenkot alza il livello dello scontro con Benjamin Netanyahu. Il leader dell’opposizione incaricato dal presidente Isaac Herzog di formare un governo ha chiesto un’indagine penale sulle presunte interferenze dell’ufficio del primo ministro nelle elezioni del 27 ottobre.

L’ex capo di Stato maggiore accusa Netanyahu e i suoi collaboratori di rappresentare “una minaccia tangibile, diretta e immediata per la democrazia israeliana” e avverte che il leader del Likud “non deve restare alla guida del governo nemmeno un minuto di più”.

L’attacco arriva nel pieno delle trattative per la formazione del nuovo esecutivo, all’indomani di un incontro tra le delegazioni di Yashar, il partito di Eisenkot e il Likud per valutare un possibile governo di unità nazionale. Eisenkot non esclude un’intesa con il partito di Netanyahu, ma vuole che il premier uscente sia tagliato fuori dalla guida del Paese.

A provocare la dura reazione del leader di Yashar sono state le rivelazioni della stampa israeliana su un presunto tentativo di screditare il voto dei partiti arabi, che il 27 ottobre hanno conquistato 19 seggi, un risultato senza precedenti. Secondo un’inchiesta del programma Uvda di Channel 12, alcuni collaboratori di Netanyahu potrebbero aver cercato di influenzare le elezioni del 27 ottobre attraverso false accuse di brogli contro i partiti arabi.

Alla vigilia del voto, il capo di gabinetto del premier, Ido Norden, avrebbe segnalato alla polizia che alcuni attivisti del partito arabo Ra’am stavano comprando voti, indicando come fonte un ex dipendente dell’ufficio di Netanyahu. Come conseguenza di ciò, il giorno delle elezioni tre attivisti arabi sono stati arrestati e successivamente rilasciati senza incriminazioni.

Netanyahu ha sfruttato la notizia degli arresti per denunciare presunti brogli da parte dei partiti arabi e contestare il risultato elettorale. Ora gli investigatori cercano di capire se le accuse da parte dell’ufficio di Netanyahu sono state costruite appositamente per provocare gli arresti e mettere in dubbio la regolarità del voto.

A rendere il quadro ancora più delicato sono le rivelazioni di Haaretz, secondo cui il capo dello Shin Bet, David Zini, avrebbe cercato di ottenere l’autorizzazione a intercettare alcuni parlamentari arabi

Le accuse rischiano di complicare ulteriormente la posizione di Netanyahu proprio mentre cerca di conservare un ruolo nella prossima maggioranza. Soltanto ieri, all’hotel Dan Accadia di Herzliya, le delegazioni di Yashar e Likud si sono incontrate per discutere una possibile intesa. Il confronto, durato poco più di un’ora, non ha prodotto accordi.

Secondo le indiscrezioni riportate da Maariv e Channel 13, Eisenkot sarebbe disposto a concedere a Netanyahu un ruolo negli affari diplomatici, ma non il ruolo di premier, neppure attraverso una rotazione.

Eisenkot sta cercando di allargare la maggioranza includendo il Likud, senza però rinunciare alla promessa di cambiamento fatta agli elettori.

Netanyahu, nel frattempo, continua a contestare il risultato delle urne.

In tutto questo per Eisenkot resta il problema di trovare una maggioranza. Il leader di Yashar deve ancora mettere d’accordo partiti molto diversi tra loro, divisi soprattutto sul ruolo delle formazioni arabe e degli ultra-ortodossi.

(da agenzie)