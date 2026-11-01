I POPOLARI SPAGNOLI ALLEATI CON VOX DOVREBBERO ESSERE CACCIATI DAL PPE IN EUROPA: COSA NON SI FA PER UNA POLTRONA

Dopo tre giorni di campagna, il tracking di 40dB. per EL PAÍS e la Cadena SER colloca il PSOE al suo miglior risultato dell’intera legislatura. Per la prima volta dalle elezioni del 2023, l’istituto demoscopico — che ha condotto barometri mensili e ora effettua una rilevazione quotidiana durante la campagna — colloca i socialisti sopra il 30%.

Ma questo avanzo per ora non ha grande rilievo ai fini della formazione del Governo, perché la destra continua a sommare una confortevole maggioranza, superando i 190 seggi.

Il quarto tracking della campagna mostra una ripresa dei socialisti, senza che questa volta indebolisca le opzioni alla loro sinistra, dato che anche il Frente Amplio registra un piccolo avanzo, il primo dall’inizio della campagna. A destra, si rileva un lieve rimbalzo del PP, mentre Vox non cresce negli ultimi giorni.

Tuttavia, il partito di estrema destra resta quello che raccoglie il maggior numero di ex astensionisti. Il 13,7% degli intervistati che non ha votato nel 2023 afferma ora che depositerà la scheda del partito di Santiago Abascal, mentre PP e PSOE risultano quasi alla pari in questo segmento della popolazione, entrambi con poco più del 10%.

Tra i cittadini che non si sono recati alle urne nelle precedenti elezioni continua a prevalere l’indecisione, dichiarata dal 18% degli intervistati.

(da agenzie)