IL SECONDO CAZZOTTO ALLA DUCETTA È SULLA VILLA APPENA COMPRATA CON UN MUTUO: “GRAZIE AI BONUS FISCALI SU CUI È INTERVENUTO IL GOVERNO”… IL SOSPETTO CHE RENZI ABBIA IN MANO QUALCOSA



Matteo Renzi ci si è messo d’impegno ad attaccare Giorgia Meloni e ancor di più a cercare di farle saltare i nervi. E così ieri, per festeggiare a modo suo il quarantottesimo compleanno della premier, nel giorno in cui era ad Abu Dhabi, accolta dal premier Edi Rama in ginocchio e con un foulard in regalo, ha fatto presentare dal fido Francesco Bonifazi due interrogazioni alla Camera, rivolte alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Riguardano i regali ricevuti dalla premier in questi anni e l’abitazione da lei recentemente acquistata. Il sospetto dell’ex premier, più o meno esplicitato, è che Meloni non sia stata trasparente.

Nella prima interrogazione, Bonifazi “chiede di verificare l’elenco dei regali superiori a 300 euro l’anno ricevuti dalla premier negli ultimi due anni e mezzo e di avere accesso agli atti per capire se abbia restituito la differenza dei regali superiori a 300 euro che ha tenuto nella sua disponibilità”, riferendosi alle norme che regolano la materia.

La richiesta è che sia reso noto l’elenco dei doni inferiori ai 300 euro, ma anche quello di quelli superiori, sia che la premier abbia deciso di tenerli, sia di darli invece in beneficenza.

L’escalation dello scontro tra Renzi e Meloni, dopo la norma da lei voluta contro di lui è evidente

L’interrogazione relativa alla casa si basa su “organi di stampa”. È stato il Fatto Quotidiano a dare notizia dell’acquisto. Bonifazi cita “una villa da 18 vani e 433 mq, con piscina, box e una rendita catastale che, dopo i lavori di ristrutturazione, è passata da 3,762 a 4.369 euro, acquistata per un valore di 1,254 milioni di euro senza mutuo ipotecario”. In realtà il mutuo, a differenza di quanto scritto dal nostro giornale, al quale si riferisce il senatore Renzi, esiste ma è stato depositato il 9 gennaio, una settimana dopo la notizia uscita sul Fatto

L’interrogazione affronta anche la questione dei bonus: “Si ricaverebbe che, anche grazie ai bonus fiscali su cui è intervenuto il governo, l’interrogata ha beneficiato di diverse migliaia di euro di detrazioni per lavori edilizi e bonus mobili”.

Bonifazi chiede “se per i lavori della casa della presidente del Consiglio sia stato impiegato denaro pubblico e stanziamenti del ministero dell’interno o della Presidenza del Consiglio”, più una serie di dettagli sui fornitori e “sulla inerenza e coerenza tra le detrazioni e bonus goduti ai mq e ai vani delle abitazioni oggetto di ristrutturazione”.

Renzi, attraverso Bonifazi, evidentemente vuole sapere se – come accaduto in passato nella storia italiana – siano stati utilizzati fondi pubblici con la giustificazione della sicurezza del presidente del Consiglio

(da agenzie)

