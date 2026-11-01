LO SCENARIO DEL MELONELLUM SENZA INDICAZIONE DEL CAPO DEL GOVERNO SPAVENTA MELONI, PERCHÉ POTREBBE EVITARE A SCHLEIN E CONTE LA RESA DEI CONTI DELLE PRIMARIE … DIETRO AGLI SPIFFERI E ALLE IPOTESI RESTA UN DATO DI FATTO: LA VERGOGNA INACCETTABILE DELLA SPARATA DELLA SECONDA CARICA DELLO STATO CONTRO UN ORGANO INDIPENDENTE COME LA CORTE COSTITUZIONALE, UN PILASTRO ISTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Prima di soffermarsi sulla grande paura di Giorgia Meloni, bisogna rivelarne la genesi. E farlo riferendo un dettaglio decisivo: l’eventuale bocciatura della norma che impone l’indicazione del presidente del Consiglio, ipotizzata l’altro ieri da Ignazio La Russa, non è voce dal sen fuggita e neanche un’ipotesi di scuola emersa durante un simposio tra costituzionalisti.

Si è trattato piuttosto di un alert mirato, volutamente pubblico. Frutto di un’indiscrezione, si apprende da fonti di massimo livello del centrodestra, arrivata all’orecchio del presidente del Senato la scorsa settimana, pare in ambienti milanesi. Una voce trasmessa prima riservatamente a Palazzo Chigi e poi dal palco della Versiliana.

Torniamo dunque alla sostanza di questa indiscrezione: la Corte costituzionale potrebbe stroncare l’obbligo di segnalare sulla scheda elettorale il candidato premier di una coalizione. Non è quanto circola da tempo, a dire il vero: i dubbi sembravano essersi appuntati piuttosto sul meccanismo di distribuzione del premio al Senato. Almeno fino al segnale lanciato da La Russa.

Lo scenario ha subito messo in allerta i vertici del centrodestra. E soprattutto, Giorgia Meloni. È, come detto, la grande paura. Ha puntato tutto sul meccanismo che impone l’indicazione del premier per una ragione neanche celata: far esplodere le contraddizioni del Campo largo.

Da quando Elly Schlein e Giuseppe Conte sono stati chiamati a individuare un profilo unico per le politiche, è successo di tutto. Prima un logorante dibattito sul “terzo nome”, poi l’apertura di tavoli programmatici che hanno spaccato il centrosinistra sull’Ucraina e la patrimoniale, infine un duello a distanza tra i due leader capace di creare disaffezione nei rispettivi elettorati […]

Ecco: se la Consulta dovesse cancellare la previsione del candidato premier, cambierebbe lo schema di gioco. Schlein eviterebbe una conta rischiosa nei gazebo, Conte chiamerebbe a raccolta i 5S alle Politiche chiedendo loro un voto in più dell’avversaria per portarlo a Palazzo Chigi.

Entrambi beneficerebbero della spinta proporzionale. E potrebbero far fruttare una strategia già rodata grazie a un precedente celebre. Fu Meloni, nel 2022, a vincere la interna alla destra sulla base di un patto: chi arriva primo diventa presidente del Consiglio.

La sortita di La Russa diventa inevitabilmente un modo per mettere pressione a chi è chiamato a decidere. Anche perché, e qui si entra in un terreno minato, il centrodestra considerava fino a pochi giorni fa “blindata” la norma perché – secondo fonti dell’esecutivo di massimo livello – l’impianto della legge era stato in qualche modo anticipato anche agli uffici del Colle.

Producendo anche alcuni ritocchi, in particolare sulla soglia per raggiungere il premio (innalzato dal 40 al 42%), ma senza interessare l’indicazione del premier.

Al vertice del Campo largo c’è molta cautela, rispetto alla possibile novità. Ma bisogna comunque farci i conti. Non a caso, da settimane Schlein frena ogni accelerazione sulle primarie, nonostante la spinta di Conte. La segretaria del Pd preferisce aspettare il pronunciamento della Consulta e solo dopo convocare i gazebo. Anche a costo di trovarsi poi impreparata rispetto a un blitz di Meloni, in caso di via libera della Consulta allo “Stabilicum”, con elezioni a fine marzo.

Il Nazareno, infatti, non crede a questo scenario e pensa che esista comunque spazio per eventuali primarie. Pur volendo tagliare al massimo i tempi, infatti, la presidente del Consiglio non può prescindere da un paletto: deve attendere la pronuncia della Consulta. È stato il neo-presidente della Corte Francesco Viganò a promettere una sentenza «con la necessaria sollecitudine».

Ma anche ipotizzando tempi strettissimi, bisognerà attendere inizio febbraio. Calcolando qualche giorno per recepire eventuali ritocchi tecnici del Viminale, il timing obbligato per lo scioglimento delle Camere e i settanta giorni per le elezioni, si arriverebbe ad aprile inoltrato. A quel punto, l’election day sarebbe inevitabile.

(da Repubblica)