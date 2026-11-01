“IL FATTO”: “IN MATTINATA MELONI INVIA AL GUARDASIGILLI LO SCREENSHOT CON UN TITOLO DEL SITO DI ‘REPUBBLICA’ (‘NORDIO CONTRO MELONI’) CHIEDENDO SPIEGAZIONI. A QUEL PUNTO SCATTA L’EMERGENZA: IL MINISTRO PREPARA UNA NOTA CONCORDATA CON PALAZZO CHIGI IN CUI SI DICE “SORPRESO, PER NON DIRE SBIGOTTITO’ DEL ‘TENTATIVO DI STRUMENTALIZZAZIONE DELLE SUE PAROLE’ E SPIEGA DI AVERE ‘SOSTENUTO LA POSIZIONE DELLA PREMIER…”

La questione degli stipendi dei magistrati crea un misunderstanding con incidente diplomatico tra Carlo Nordio e Giorgia Meloni. A innescarlo sono le parole del ministro della Giustizia a margine del congresso dell’Associazione nazionale magistrati a Napoli, quando i cronisti gli chiedono del rifiuto della premier di firmare il decreto per erogare a giudici e pm quasi un miliardo di euro di arretrati, dovuti dallo Stato in base a una decisione dei giudici amministrativi.

“Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza definitiva del Consiglio di Stato va attuata”, esordisce il Guardasigilli. Ma “visto il momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia”, il versamento “può e deve essere, in ragione di opportunità e di sensibilità, magari differito o rateizzato o spalmato. […]

La premessa sul fatto che la sentenza “vada eseguita”, però, viene letta da alcuni giornali al contrario, cioè come una presa di distanza. E la leader di FdI non la prende bene: in mattinata invia al Guardasigilli lo screenshot con un titolo del sito di Repubblica (“Nordio contro Meloni”) chiedendo spiegazioni.

A quel punto scatta l’emergenza: il ministero prepara una nota concordata con Palazzo Chigi in cui si dice “sorpreso, per non dire sbigottito” del “tentativo di strumentalizzazione delle sue parole”, spiegando di aver invece “sostenuto la posizione della premier”.

In un “momento di profonda crisi per tutti”, e “pur nella consapevolezza che le sentenze vadano rispettate”, si legge, il ministro ha “semplicemente auspicato da parte dei magistrati una mozione dei sentimenti per trovare una soluzione comune”; e perciò “ha prospettato diverse modalità e tempistiche del pagamento degli arretrati, nel segno di un assoluto buonsenso che potrebbe trovare d’accordo anche il governo”.

“Meloni ha detto che non firmerà lei il decreto, non che lo Stato non pagherà. Nordio è un tecnico e dice che la sentenza va rispettata, ma i magistrati devono mettersi una mano sulla coscienza”, spiegano da via Arenula.

In ogni caso, la suggestione del “pagamento a rate” non convince le toghe riunite a Castel Capuano, il vecchio tribunale di Napoli. Il primo a reagire è il procuratore della città, Nicola Gratteri: quella di Nordio, dice ai cronisti, “non è una soluzione”. E contrattacca: “Meloni come motivazione ufficiale dice che non ci sono soldi. E allora mi dovrebbero spiegare perché ad aprile 2026 è stato aumentato lo stipendio, su contrattazione, ai funzionari di Palazzo Chigi, mentre l’aumento dello stipendio dei magistrati è automatico per legge”.

Ai mandarini della Presidenza del Consiglio, sottolinea Gratteri, “è stato aumentato lo stipendio di 540 euro al mese e gli arretrati sono stati dati in un’unica soluzione. Se c’è crisi, c’è crisi per tutti.

E allora diminuiamo pure lo stipendio dei magistrati: io guadagno oggi 8.500 euro al mese e sono a fine carriera. Quindi abbassatemi lo stipendio di mille euro, ma poi per coerenza abbassiamo lo stipendio dei dirigenti pubblici che guadagnano più di 8.500 euro al mese, e anche ai parlamentari che, sommando tutti i benefit, arrivano a 15 mila euro e vanno mediamente due giorni e mezzo a settimana in Parlamento”, affonda.

(da “il Fatto Quotidiano”)