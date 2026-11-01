“DOMANI”: LE FILIERE SONO DUE: IL SOTTOSEGRETARIO FAZZOLARI FA E DISFA, AFFIDANDOSI AL SUO CAPO DELLA SEGRETERIA TECNICA, EMILIO SCALFAROTTO, CHE A SUA VOLTA SIEDE NEL CDA DI FINCANTIERI. SU UN ALTRO VERSANTE DELLA FIAMMA È IN ASCESA IL DEPUTATO ANGELO ROSSI. È LUI A FARE SPESSO DA FILTRO PER LE NOMINE, PER CONTO DI ARIANNA MELONI, MA È UN PUNTO DI RIFERIMENTO ANCHE PER IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA” … “UNA DELLE OPERAZIONI PIÙ RECENTI HA RIGUARDATO LA CONFERMA DI EMANUELE LEVI, GRADITO ALL’ASSE FAZZOLARI-SCALFAROTTO, NEL RUOLO DI AD DI CDP VENTURE CAPITAL. DAL VERSANTE ARIANNA MELONI, NEL CDA DI FS È STATA INDICATA L’AVVOCATA SILVIA MARZOT”

Capi di gabinetto, stretti collaboratori, dirigenti d’area e fedelissimi: le ultime caselle delle società partecipate sono state riempite nei quattro anni di governo Meloni. Altre posizioni possono essere coperte all’ultimo miglio della legislatura. Fratelli d’Italia sta concludendo la grande abbuffata, lasciando le briciole a Lega e Forza Italia.

Le filiere sono due, in parte distinte, ma che spesso si intrecciano: il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari fa e disfa, affidandosi al suo capo della segreteria tecnica, Emilio Scalfarotto, che a sua volta siede nel cda di Fincantieri e a cui è stata rinnovata la carica di consigliere nella società PostePay. Come già rivelato da Domani, Scalfarotto ha un ufficio dedicato per accogliere gli interlocutori in privata sede.

Su un altro versante della fiamma, un nome in grande ascesa è quello di Angelo Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, che ha gestito nelle vesti di relatore la partita della riforma della legge elettorale. È lui a fare spesso da filtro per le nomine, per conto di Arianna Meloni, ma è un punto di riferimento anche per il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che lo ha voluto nella squadra di consulenti (a titolo gratuito) al ministero dell’Agricoltura.

Il caso Cdp Venture Capital

Una delle operazioni più recenti ha riguardato la conferma – dopo un anno di primo mandato – di Emanuele Levi, gradito all’asse Fazzolari-Scalfarotto, nel ruolo di amministratore delegato di Cdp Venture Capital, società che gestisce i finanziamenti alle imprese innovative.

Un passaggio non semplice viste le resistenze sul nome di Levi. Il rinnovo del cda non ha rasserenato il clima di grande tensione che c’è nella società, che non a caso ha cambiato governance più volte negli ultimi anni.

Secondo quanto è in grado di raccontare Domani, Levi ha convocato il direttore investimenti, Alessandro Scortecci, e dopo un acceso confronto ha manifestato l’intenzione di metterlo alla porta.

Gli eredi della fiamma, dunque, agiscono con prove di forza. E se Scalfarotto siede in due consigli di amministrazione, da braccio destro di Fazzolari, non è da meno il ministro Lollobrigida. Nel cda di Cdp Venture Capital è stato indicato il capo di gabinetto di Lollobrigida, Raffaele Borriello, che con l’attuale ministro ha trovato subito sintonia, nonostante la prima promozione all’Agricoltura sia stata decisa dalla renziana Teresa Bellanova (nel governo Conte II). […]

Nel cda della società è approdato anche Stefano Mantella, in quota Mef, sponsorizzato da Francesco Soro, direttore generale dell’Economia di Giancarlo Giorgetti.

Oltre a Levi, un altro incarico andato in porto, gradito a Fazzolari, riguarda l’Amco, società pubblica che si occupa della gestione e del recupero di crediti deteriorati. Nella spa di solito non si ragiona per quote partitiche. Eppure, nel cda, che resterà in carica fino alla fine del 2028, ha trovato posto Valentina Gemignani, attuale capa di gabinetto del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Una dirigente vicinissima a Fazzolari, che l’ha voluta al Collegio romano dopo la bufera che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano e all’avvio claudicante di Giuli. Gemignani, compagna di vita dell’ex deputato di FdI Basilio Catanoso, è così finita in una casella preziosa di una società del Mef che ha in mano dossier importanti.

Fazzolari all’attacco

Altro giro, altro successo per Fazzolari c’è stato alla Consap, che si occupa dei fondi di garanzia e dei servizi assicurativi per conto dello Stato: da qualche mese l’amministratore delegato è Alessandro Moricca, che vanta una lunga conoscenza con il sottosegretario. In cambio Forza Italia ha ottenuto la conferma alla presidenza dell’ex deputato azzurro, Sestino Giacomoni.

A dama è andato il progetto di portare alla guida di Infratel un altro manager riconducibile a Fazzolari, Stefano Acanfora, per anni direttore generale della fallimentare 3-I spa. Ora seguirà la realizzazione della banda ultralarga. Per il sottosegretario e Scalfarotto è stato il bis di quanto avvenuto nell’estate 2025 con Sace, società cruciale per il sostegno alle imprese, affidata a Michele Pignotti, manager con un curriculum estraneo alla storia della fiamma. Ma molto gradito a Fazzolari e al suo capo segreteria.

Dal versante Arianna Meloni, nel cda di Ferrovie dello Stato, è stata indicata Silvia Marzot, l’avvocata dei ricorsi a Bologna contro la decisione di Città30, i limiti di velocità a 30 km orari imposti dall’amministrazione Lepore.

La legale è entrata nella società in “quota Meloni”, grazie alla vicinanza ai due meloniani doc: il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, e il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. I due si sono affidati a Marzot per altri contenziosi – oltre a quelli di Bologna – dal sapore politico sulla gestione della pandemia da parte del governo Conte bis.

Senza alcuna discussione è stato rinnovato in blocco il cda di Sport e Salute, cassaforte del mondo sportivo, con gli intoccabili Marco Mezzaroma, amico personale delle sorelle Meloni, confermato alla presidenza, così come è rimasta nel cda la capa segretaria del ministero della Salute, Rita Di Quinzio, altra amica della famiglia Meloni.

Sguardo al futuro

Lollobrigida e Rossi non hanno ottenuto solo l’incarico di Borriello. Alla coppia di FdI è ascrivibile la nomina di Pietro Di Paolantonio (Di Paolo per gli amici di fiamma), ex assessore della giunta Polverini nel Lazio, alla presidenza dell’Istituto poligrafico Zecca dello Stato (Ipzs).

Ad Acque del Sud spa, che ha come core business l’approvvigionamento idrico in alcune regioni del Mezzogiorno, Lollobrigida può garantire la riconferma a Luigi Giuseppe Decollanz, dirigente pugliese di Fratelli d’Italia, che il ministro aveva voluto al vertice della società costituita nel 2024. A meno che non trovi una postazione ancora più pesante.

Anche l’incarico alla presidenza di Enav, assegnato all’ex assessore in Sicilia Sandro Pappalardo, rientra in parte nella sfera di Lollobrigida, con il concomitante gradimento del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che aveva voluto Pappalardo come consigliere (a titolo gratuito). Una quota di nomine recenti ha fatto peraltro capo proprio a Crosetto, soprattutto (ma non solo) nel suo ambito.

Alla guida della Difesa Servizi spa, feudo del cofondatore di FdI, è stato confermato Luca Andreoli, molto stimato dal numero uno di Palazzo Baracchini. Nel cda è rimasta anche un’altra dirigente vicina a Crosetto, Anna Lorusso, che nel giro di nomine primaverili è diventata anche consigliera di Terna. A chiudere il cerchio intorno al ministro, c’è la conferma di Anastasio Recchia alla presidenza di Leonardo Logistics, una dei satelliti del colosso affidato a Lorenzo Mariani.

Domani aveva raccontato i possibili interessi di Fabio Tagliaferri, attuale numero uno della Ales, società in house del ministero della Cultura, per un ruolo di vertice in Ferservizi o FS Security, società satellite del gruppo Ferrovie dello Stato. Una nota di Ales ha smentito, ribadendo la volontà di Tagliaferri di terminare il mandato. La prossima primavera è l’ultima finestra per le nomine di questo governo.

Gli occhi sono puntati in particolare su Cinecittà. L’amministratrice delegata, Manuela Cacciamani, ha superato i momenti di maggiore pressione e punta alla riconferma, forte del fatto che ha conservato la fiducia di Arianna Meloni.

Alcune indiscrezioni la davano con ambizioni verso posti in Rai, ma la conferma alla guida della società di via Tuscolana sarebbe già un ottimo risultato. Il presidente in carica, Antonio Saccone, è invece dato in uscita. Uomo di relazioni, voluto dal sottosegretario Claudio Durigon, vorrebbe puntare ad altri incarichi più operativi nell’ambito dell’audiovisivo. Si vedrà.

(da “Domani”)