A PAGARE IL NOLEGGIO DEI MEZZI DI RAPPRESENTANZA È STATO IL DIPARTIMENTO ECONOMIA DELLA REGIONE. MA AVREBBE DOVUTO FARLO IL GOVERNATORE ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO PREVISTO DA UNA DELIBERA AD HOC

Chiusa l’indagine per truffa nei confronti del governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Al forzista questa mattina, in base a quanto apprende Domani, i pm di Roma hanno notificato il 415bis e cioè l’atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

Al centro dell’inchiesta, arrivata a piazzale Clodio dopo lo stralcio realizzato dai magistrati di Catanzaro che invece indagano per corruzione, ci sono le auto blu usate dall’azzurro e alcune delibere firmate dal dipartimento Economia della Cittadella regionale guidata da Occhiuto, rieletto presidente a ottobre scorso.

Come dimostrano le fatture, a pagare il noleggio dei mezzi di rappresentanza, in passato, era stato proprio il dipartimento Economia. Ma in base a una vecchia delibera regionale esiste un contributo ad hoc per coprire questo tipo di spese dei politici calabresi.

Secondo la delibera del 2013 il contributo spettante al governatore da destinare al noleggio di auto blu è pari a 3.893 euro al mese: una cifra che per Occhiuto risulta tra i compensi connessi all’assunzione della carica.

Perché, però, a pagare le automobili era stata la Regione e non il presidente? Ancora: perché i calabresi – secondo la tesi dei magistrati calabresi – avrebbero pagato due volte?

Da qui l’apertura del fascicolo per truffa che, per competenza, come detto, è migrato dalla Calabria al Lazio. E ora la chiusura indagini, col presidente che rischia il processo.

(DA editorialedomanI)