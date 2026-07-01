“RIPROPONE PROGETTI DEL VENTENNIO FASCISTA, DALA REMIGRAZIONE AI SIMBOLI DELLA X MAS”… “CI METTO LA FACCIA PER NON ESSERE STRUMENTALIZZATO DALLA POLITICA”… TRANQUILLI, CI SARA’ SEMPRE UN GIUDICE PRONTO AD ARCHIVIARE, COME CHI E’ RIUSCITO PERSINO AD ASSOLVERE SALVINI

Vannacci denunciato per associazione sovversiva: “Ripropone progetti del ventennio fascista”. È stato l’avvocato catanese Antonio Fiumefreddo a firmare la querela contro il leader di Futuro Nazionale, denunciato per istigazione a delinquere, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e associazione sovversiva.

“Ho presentato alla procura distrettuale di Catania una denuncia nei confronti del generale Roberto Vannacci, europarlamentare, chiedendo all’autorità giudiziaria di verificare se il complesso delle sue dichiarazioni pubbliche, ma soprattutto delle iniziative politiche e dell’attività organizzativa riconducibile al movimento Futuro Nazionale, possa integrare fattispecie penalmente rilevanti”, spiega il legale.

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Fiumefreddo: “Ci metto la faccia per non essere strumentalizzato dai partiti”

“L’iniziativa non nasce da appartenenze politiche, né da adesioni a movimenti o partiti – prosegue l’avvocato – ma dall’esercizio di un mio diritto di cittadino. Mi rivolgo alla magistratura mettendoci faccia e firma proprio per restare fuori da ogni possibile strumentalizzazione, mosso da preoccupazione, come tanti altri, per ciò che sta accadendo nel Paese e per il rischio, gravissimo, che si finisca per minimizzare fenomeni che invece andrebbero affrontati con piena consapevolezza”.

“Vannacci ripropone progetti del Ventennio”

“Nell’atto depositato chiedo di accertare la rilevanza penale di condotte che non possono essere liquidate come semplici provocazioni, opinioni eccentriche o dichiarazioni isolate. E, soprattutto – aggiunge – il generale Vannacci non sembra si limiti a parlare, ma sta organizzando un soggetto politico che, nei contenuti, nelle parole d’ordine, nella retorica identitaria e in talune proposte, ripropone idee e progetti che hanno caratterizzato la tragedia del ventennio fascista”.

La denuncia richiama, tra l’altro, le posizioni espresse in materia di immigrazione, i riferimenti alla cosiddetta ‘remigrazione’, alla ‘movimentazione coatta’ e alla ‘deportazione’ e alcune dichiarazioni sul fascismo, sulla Marcia su Roma, su Benito Mussolini e sulla simbologia della Decima Mas, che risultando francamente irricevibili”, conclude.

(da agenzie)