UN GROSSO GUAIO PER IL CENTRODESTRA: LA DUCETTA FINORA SI ERA OPPOSTA SUGLI ARRETRATI RICONOSCIUTI AI MAGISTRATI DA PRECEDENTI SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO

La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Magistrati e ha ordinato l’esecuzione della sentenza n. 6004 del 2025, che aveva annullato il decreto con cui era Stato determinato l’adeguamento delle retribuzioni dei magistrati, per gli anni 2018-2020.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’Amministrazione, pur avendo ricalcolato correttamente la percentuale di adeguamento, non ha ancora concluso il procedimento e le ha quindi ordinato di procedere all’emanazione del decreto finale, necessario per eseguire il giudicato.

Il presidente del Consiglio dovrà procedere entro il 31 gennaio all’emanazione del decreto finale, necessario per eseguire il giudicato sugli adeguamento delle retribuzioni dei magistrati. E’ quanto prevede la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso proposto dall’Anm.

“L’esecuzione del giudicato avrebbe infatti richiesto non solo di riformulare i conteggi necessari per l’esatto calcolo dell’adeguamento triennale, in conformità ai criteri indicati dalla sentenza, ma anche di concludere il procedimento, con l’emanazione del Dpcm con cui per legge (art. 24, comma 2, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448) sono fissati gli adeguamenti del personale di magistratura ed equiparato, sulla base delle rilevazioni dell’Istat relative agli incrementi retributivi registrati nel pubblico impiego nel periodo di riferimento – si legge nel dispositivo -.

Pacificamente ciò non è avvenuto, per cui va ordinata l’ottemperanza del giudicato, con l’emanazione del provvedimento conclusivo, nella prescritta forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine del 31 gennaio 2027”.

Il Collegio ritiene, invece, che al momento “non sia necessaria la nomina di commissario ad acta, cui affidare il compito di adottare gli atti esecutivi del giudicato”.

(da agenzie)