GLI ESPERTI DANNO PER SCONTATO CHE QUALCHE ALTRA ENTITÀ ALLEATA DI INTELLIGENCE ABBIA AIUTATO A PREPARARE L’INCURSIONE, STUDIARLA, A METTERE DISPOSIZIONE TECNOLOGIA – ANCHE SE GLI 007 UCRAINI SONO PRESENTI NELLA LIBIA OCCIDENTALE, PER UNO STRIKE COSÌ È QUASI IMPOSSIBILE CHE L’UCRAINA ABBIA AGITO SENZA COPERTURA LOGISTICA- DI QUALCHE ALLEATO. MA CHI? GLI UNICI CHE HANNO COPERTURE SATELLITARI ALL’ALTEZZA SONO USA, FRANCIA E REGNO UNITO. LONDRA È LA CAPITALE CHE PIÙ DI TUTTI APPOGGIA L’UCRAINA. E LA FRANCIA HA MOTIVI DI RIVALSA VERSO I RUSSI CHE HANNO CONTRIBUITO A SFRATTARLA DAL SAHEL

Nulla è mai come sembra e come viene illustrato nell’ufficialità in operazioni speciali come quella libica dove nel porto e al largo di Bengasi nel Mar Mediterraneo le forze ucraine hanno affondato una nave russa e danneggiato una seconda, con la convinzione che entrambe trasportavano armi. Kiev ha fatto tutto da sola?

Non ci crede nessuno. Il presidente Volodymyr Zelenski rivendica i raid di Bengasi e della Finlandia mentre il ministro degli Esteri ucraino cita il diritto all’autodifesa senza limiti geografici. Posizione scivolosa.

Ciò significa però che forse siamo di fronte a una new age delle offensive di Kiev fuori dal campo di battaglia classico.

Nessun dubbio, dunque, sulla matrice del raid nel quale sono stati utilizzati sette barchini Sea Baby II guidati da remoto con un probabile appoggio logistico da terra.

Ma se l’Ucraina ha spinto il bottone finale qualche altra entità alleata di intelligence deve aver dato una mano a preparare l’incursione, studiarla, a mettere disposizione tecnologia, anche se lo Sbu, il servizio segreto di Kiev, ha seguito per mesi i movimenti delle navi del Cremlino che nella Libia del generale Khalifa Haftar ha una forte presenza militare e utilizzo dei porti.

Per uno strike così è quasi impossibile che l’Ucraina abbia agito senza copertura logistica di qualche alleato. Kiev conta anche sulla presenza di appoggi locali nella Libia ovest, il cui governo è riconosciuto dalla comunità internazionale, e da dove forse sono partiti i barchini – kamikaze utilizzando una nave madre.

Per colpire i target di Bengasi così come è avvenuto servono coperture satellitari che Usa, Francia e Regno Unito hanno nel Mediterraneo e che possono assicurare intercettazioni, sorveglianza navale, spionaggio a lunga distanza. E nella storia si inserisce il sito libico AlBurhan News, secondo cui all’operazione avrebbe partecipato il gruppo libico Abheija, già ricercato dai Servizi russi.

Dopo l’attacco, un nucleo di ucraini partecipe del blitz si sarebbe trasferito ad Al-Saddada, base del nucleo di Omar Abu Ghdada. Versione però da prendere con le molle.

Opinione diffusa tra gli analisti e rilanciata da Rivista italiana Difesa, è che americani, inglesi e francesi dispongano probabilmente di strutture occulte nella Libia occidentale, ostile a Khalifa Haftar, che pare sia in cura in Egitto lasciando il comando al figlio Saddam.

Patti segreti? Probabile. Oltre alla tecnologia servono uomini ingaggiati sul terreno. Dice Marco Mancini, ex capo del controspionaggio e ora analista: «Anche in un caso come l’attacco a Bengasi non è sufficiente l’appoggio tecnologico, serve l’aiuto di qualcuno ingaggiato sul posto che trasmette informazioni dettagliate. E non sono cittadini ucraini».

Tornando con lo sguardo verso Misurata, aggiunge il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore della Difesa: «È impensabile che le forze militari turche presenti in Libia occidentale non fossero a conoscenza delle attività ucraine.

Con le basi in Cirenaica, la Russia è il vicino di casa. Oggi non è più un Paese lontano da cui non può provenire una minaccia». Qualche coincidenza.

Il Regno unito è il Paese europeo che più di altri offre appoggio all’Ucraina con addestramento e intelligence tecnologica. La Francia ha motivi di rivalsa verso i russi che hanno contribuito a sfrattarla dal Sahel.

E l’Europa non dorme tranquilla pensando alla Libia di Haftar, portaerei di terraferma di Mosca che pare stia installando da quelle parti missili puntati verso l’Europa. Un bis dopo la Bielorussia.

(da “QN – Quotidiano nazionale”)