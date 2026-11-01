GLI ITALIANI BOCCIANO IL GOVERNO: IL 60% DEI CITTADINI HA UN’OPINIONE NEGATIVA SUL LAVORO DELL’ESECUTIVO

Secondo il sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 27,2%, invariato rispetto alla rilevazione del 18 novembre.

Stabile anche il Partito Democratico al 20,6%, seguito dal Movimento 5 Stelle al 13,8% (+0,1). Forza Italia sale al 6,8% (+0,2) ed è quarta, davanti a Futuro Nazionale al 6,7% (+0,1) e ad Alleanza Verdi e Sinistra al 6,5% (+0,1). Cala la Lega, al 5,1% (-0,2).

Più indietro Azione al 3,2% (-0,1), Italia Viva al 2,9% (+0,1) e Ora! all’1,1%, invariata. La quota di indecisi e astenuti sale al 37,0% (+3,8).

Sul piano delle coalizioni, la somma delle liste del campo largo (PD, M5S, AVS, IV e altre liste) sale al 45,6% (+0,6), mentre quella del centrodestra (FdI, FI, Lega e altre liste) è al 40,9% (+0,1).

Il sondaggio rileva anche il giudizio sull’operato del Governo Meloni: per il 60% degli italiani è negativo, per il 34% è positivo e il restante 6% non sa. Rispetto al 18 novembre i giudizi negativi salgono di 2 punti e quelli positivi scendono di 4.

(da agenzie)