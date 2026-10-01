L’AMICHETTISMO DI DESTRA NON CONOSCE LIMITI: IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE ELISEO CUCCARO HA SCELTO LA SOCIETÀ BEPOP, MOLTO VICINA AL MINISTRO DEI TRASPORTI SALVINI, PER UN’ATTIVITÀ DI CONSULENZA ISTITUZIONALE CHE VALE 70 MILA EURO
NEI PROSSIMI SEI MESI L’AZIENDA SI OCCUPERÀ, TRA LE ALTRE COSE, DELLA COMUNICAZIONE DEL PORTO DI NAPOLI – CUCCARO È LEGATISSIMO A GIANPIERO ZINZI, DEPUTATO E COORDINATORE DELLA LEGA IN CAMPANIA
Eliseo Cuccaro, presidente dell’Autorità portuale del mar Tirreno centrale (Napoli e Salerno), fa felice l’agenzia di comunicazione vicina al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.
Con la delibera n.156 del 2026 Cuccaro, molto legato al coordinatore e deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi, al punto di essere presente a tutti gli eventi del Carroccio in Campania, ha scelto la società BePop, agenzia con sede a Napoli, per un’attività di consulenza istituzionale. Il conto è di 70mila euro per 6 mesi.
Cuccaro, il cui mandato è iniziato tra le polemiche avanzate proprio dagli alleati di Forza Italia, vuole rifare l’immagine dell’Autorità portuale. L’agenzia gestirà eventi e canali social dell’Autorità per 6 mesi, incassando la media di 9mila euro al mese.
Ma chi c’è dietro la BePop? L’amministratrice unica è Eugenia Russo, esperta di comunicazione politica. Il nome della sua agenzia lo ritroviamo anche nella campagna “dell’Italia del Sì”, promossa dal ministero dei Trasporti.
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