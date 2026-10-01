NEI PROSSIMI SEI MESI L’AZIENDA SI OCCUPERÀ, TRA LE ALTRE COSE, DELLA COMUNICAZIONE DEL PORTO DI NAPOLI – CUCCARO È LEGATISSIMO A GIANPIERO ZINZI, DEPUTATO E COORDINATORE DELLA LEGA IN CAMPANIA

Eliseo Cuccaro, presidente dell’Autorità portuale del mar Tirreno centrale (Napoli e Salerno), fa felice l’agenzia di comunicazione vicina al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Con la delibera n.156 del 2026 Cuccaro, molto legato al coordinatore e deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi, al punto di essere presente a tutti gli eventi del Carroccio in Campania, ha scelto la società BePop, agenzia con sede a Napoli, per un’attività di consulenza istituzionale. Il conto è di 70mila euro per 6 mesi.

Cuccaro, il cui mandato è iniziato tra le polemiche avanzate proprio dagli alleati di Forza Italia, vuole rifare l’immagine dell’Autorità portuale. L’agenzia gestirà eventi e canali social dell’Autorità per 6 mesi, incassando la media di 9mila euro al mese.

Ma chi c’è dietro la BePop? L’amministratrice unica è Eugenia Russo, esperta di comunicazione politica. Il nome della sua agenzia lo ritroviamo anche nella campagna “dell’Italia del Sì”, promossa dal ministero dei Trasporti.