IL PROCURATORE SUPERVISORE DELL’INDAGINE ERA PROPRIO NORDIO: UN PO’ DI VERGOGNA, MAI?

Carlo Nordio ha detto che se Monica Busetto ha passato 14 anni in carcere da innocente è perché «anche le inquisizioni a Socrate, Galileo, persino a Gesù sono stati processi legalmente perfetti, sostanzialmente falliti». Eppure il procuratore aggiunto è stato il terminale delle due sostitute che hanno accusato Busetto a Venezia. E sulla nuova indagine rilasciò dichiarazioni certe ai tg locali: «L’arresto della seconda persona non scagiona la Busetto, le prove che hanno condotto alla prima condanna non sono state scalfite. L’ipotesi è che le due donne abbiano agito insieme».

Nordio e la condanna di Busetto

Repubblica racconta che Nordio ha parlato ai margini di un evento a Treviso sabato 14 novembre. La seconda revisione della Corte d’Appello di Trento ha assolto Busetto con formula piena e l’ha scarcerata. A condurre l’inchiesta 12 anni fa fu l’attuale questore di Padova Marco Odorisio. Il caso del condominio di via Vespucci ha visto la sua testimonianza in Corte d’assise: «Dall’appartamento di Lida Taffi Pamio mancavano le chiavi di casa e la collanina d’oro strappata su cui abbiamo riscontrato il dna della vittima. Le chiavi che Monica Busetto aveva preso le erano servite per tornare nell’appartamento dell’anziana dove, con guanti e mocio, ripulirà tutto, a partire dalle sue impronte».

Overkilling

Sempre Odorisio aveva parlato di «overkilling» a proposito della morte dell’anziana: «Un eccesso di violenza che si scatena quando vittima e aggressore si conoscono». Mentre la catenina considerata una prova decisiva quando microtracce della vittima vengono trovate nel reperto risulterà contaminata. La catena sequestrata è 58 centimetri, quella della vittima — scomparsa — s’ipotizza almeno settanta.

La confessione

Poi arriva la confessione di Susanna Lazzarini. Fermata dopo che ha ritirato i soldi al bancomat con la carta della sua seconda vittima, parla anche dell’omicidio di Via Vespucci: le anziane erano amiche di sua madre, lei è entrata nelle loro case senza forzare, le ha trucidate e rapinate. Dopo tre interrogatori, e due confessioni ai familiari, la Lazzarini cambia versione: l’ho uccisa insieme alla vicina. Monica Busetto. Dice di averla trovata in casa di Lida «vestita da sala operatoria». Un racconto immaginifico, preso per buono. Busetto, libera, ricorda quelle udienze in cui scuoteva la testa: «No xe vero».

(da Repubblica)