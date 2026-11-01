MARINE LE PEN DOVREBBE SCONTARE TRE ANNI DI CARCERE O AI DONICILIARI DI CUI UNO CON IL BRACCIALETTO ELETTRONICO, MA AVENDO FATTO RICORSO IN CASSAZIONE LA PENA PER ORA E’ SOSPESA… SE NON AVESSE SANTI IN PARADISO SAREBBE IN GALERA DA TEMPO, INSIEME ALLA SUA CORTE SOVRANISTA

«Se fosse tutto confermato sarebbe molto grave». Così ha risposto il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez alla richiesta di un commento sulle nuove indagini che chiamano in casa Rassemblement National. Il partito di Marine Le Pen è sospettato di aver ricevuto informazioni sulle indagini che lo riguardavano. Sotto la lente c’è il prefetto Hughes Montout, attualmente incaricato nella regione Centre-Val de Loire e già segretario generale del ministero.

L’inchiesta

Ieri è stata perquisita la sede del partito, secondo notizie anticipate da Le Monde e confermate all’agenzia France Presse da una fonte vicina al fascicolo per quanto riguarda il Ministero dell’Interno (noto come “Beauvau“), e dalla procura per quanto concerne il partito di estrema destra.

In serata, l’entourage del ministro dell’Interno ha comunicato all’Afp che Laurent Nuñez ha convocato il funzionario per oggi. Interpellata dall’Afp, la procura di Parigi ha dichiarato di aver «aperto, il 27 luglio 2026, un’inchiesta giudiziaria riguardante fatti di violazione del segreto professionale, violazione del segreto istruttorio e ricettazione di tali reati».

La fuga di notizie

L’indagine è stata avviata «a seguito del sospetto di fughe di elementi legati a inchieste in corso che riguardano il partito di estrema destra», ha riferito Le Monde. Il ministero dell’Interno è stato perquisito alla fine di luglio. La sede del RN a Parigi è stata invece perquisita il 9 novembre. «Il RN non commenterà questa vicenda in corso e ricorda il principio del segreto istruttorio», ha dichiarato Bruno Bilde, vicepresidente del RN. Secondo la procura di Parigi, questo nuovo procedimento giudiziario è stato avviato in seguito al rinvenimento di alcuni elementi durante una perquisizione effettuata in precedenza nell’ambito di un’indagine condotta dalla procura europea.

Le informazioni riservate

«Sono emersi elementi che lasciano supporre che il RN (Rassemblement National) ricevesse informazioni riservate su indagini giudiziarie che lo riguardavano, provenienti da almeno un alto funzionario del Ministero dell’Interno – nel frattempo trasferito ad altro incarico, ma che mantiene il suo status di alto funzionario», spiega Le Monde. Nel corso della perquisizione gli investigatori si sono imbattuti in un documento riservato proveniente dal ministero dell’Interno, ha precisato una fonte vicina al fascicolo.

L’incontro inaspettato

Di conseguenza, l’Ispettorato generale della polizia nazionale (IGPN) è stato incaricato di condurre la nuova indagine. Al momento non vi è alcuna iscrizione nel registro degli indagati, ha precisato l’ufficio del pubblico ministero. Gli investigatori hanno avuto «la sorpresa» di trovarsi «faccia a faccia con un procuratore aggiunto della procura di Parigi» all’interno dei locali. Il ministro della Giustizia Gérald Darmanin ha richiesto un rapporto al Procuratore generale di Parigi Marie-Suzanne Le Quéau, superiore gerarchico del magistrato in questione. Lui ha fatto sapere di essere lì solo per prendere un caffè.

L’indagine su ID

Intanto prosegue anche l’indagine della procura europea. Gli accertamenti riguardano possibili distrazioni di fondi da parte di Identità e Democrazia (ID), l’ex gruppo politico di cui faceva parte il Rassemblement National di Jordan Bardella. La procura europea, che ipotizza una sottrazione di denaro da parte del gruppo ID durante la legislatura 2019-2024, aveva già disposto una serie di perquisizioni il 30 giugno scorso in diversi paesi, tra cui la Francia. A metà ottobre sono state effettuate perquisizioni anche presso il Parlamento europeo.

Bardella

In un filone dell’inchiesta Bardella è sospettato di frode ai danni dei fondi UE in relazione a corsi di formazione sui media, di cui avrebbe beneficiato in particolare durante la campagna presidenziale francese del 2022. La candidata del RN alle presidenziali Marine Le Pen è stata condannata in appello a luglio a 15 mesi di ineleggibilità – periodo peraltro già scontato – per distrazione di fondi pubblici ai danni del Parlamento europeo. È stata inoltre condannata a tre anni di reclusione, di cui uno da scontare con braccialetto elettronico. Ma ha presentato un ricorso in Cassazione – attualmente al vaglio – che sospende l’esecuzione della pena.

(da agenzie)