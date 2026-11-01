ORA NON SI SENTE PIU’ TANTO MAGA E RIMPIANGE DI AVER BUTTATO 400 MILIONI DI DOLLARI PER FINANZIARE I REPUBBLICANI

Pare che Elon Musk non sia più tanto Maga quanto era sembrato a tutti quando sventolava il cappellino Maga e prometteva ai Maga che avrebbe personalmente licenziato, come collaboratore di Trump, una buona metà degli impiegati statali americani. Pare anche che non sia contento di avere speso quattrocento milioni di dollari per finanziare la recente campagna elettorale dei repubblicani, perdenti da Est a Ovest, da Nord a Sud. Losers: peccato mortale, per gli americani.

Musk ha anche aggiunto di considerare la nuova governatrice dem del Texas — paese nel quale ha trasferito buona parte del suo business — una brava persona con la quale sarà un piacere collaborare. E insomma l’uomo più ricco del mondo, che aveva fatto il possibile per accreditarsi come punta di diamante del sovranismo mondiale, finanziando l’estrema destra del nostro pianeta (forse anche di Marte, in previsione dello sbarco) si sta riposizionando, e a pensarci bene è una buona notizia: vuol dire che la politica conta ancora qualcosa, e il potere economico non si considera immune dall’obbligo di tenere buoni rapporti con il potere legislativo.

Sarà interessante, di qui in poi, vedere come i dem americani si comporteranno nei confronti di Musk nel caso sventolasse un cappellino blu. Si spera vivamente che siano cortesi, ma fermi: grazie, non abbiamo bisogno di lei. I rovinosi cedimenti dei dem precedenti nei confronti degli oligarchi di Silicon Valley, scambiati per liberatori dell’umanità, sono tutt’altro che prescritti. Siamo qui apposta per controllare che abbiano imparato la lezione.

(da repubblica.it)