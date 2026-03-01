CON UNA NOTA, PALAZZO CHIGI FA SAPERE CHE LA DUCETTA “ESPRIME APPREZZAMENTO PER LA SCELTA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA ANDREA DELMASTRO E DEL CAPO DI GABINETTO GIUSI BARTOLOZZI DI RIMETTERE GLI INCARICHI FINORA RICOPERTI. AUSPICA CHE, SULLA MEDESIMA LINEA DI SENSIBILITÀ ISTITUZIONALE, ANALOGA SCELTA SIA CONDIVISA DAL MINISTRO DEL TURISMO DANIELA SANTANCHÈ”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “esprime apprezzamento per la scelta delSottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione.

Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”.

Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi

Il pomeriggio è iniziato con due addii in poche ore. Lascia il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, avvocato e amico personale della premier, e fa la stessa scelta la capo gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi. Un clima che aveva reso credibile che a fare valutazioni analoghe potesse essere anche la ministra del Turismo, coinvolta in ben tre fascicoli di indagine. Ad accreditare questa ipotesi è stato per prima l’edizione on line del Corriere della Sera ma dal suo ministero avevano smentito con forza: «Sta lavorando ha altre riunioni in programma anche domani», fanno sapere ad Open. Poi è arrivata la nota da Chigi: netta.

Nel pomeriggio di oggi, 24 marzo, dopo alcune indiscrezioni hanno scelto di lasciare anche Bartolozzi e Delmastro. Il secondo ha deciso di rilasciare anche una dichiarazione alla stampa difendendosi e dicendosi tranquillo per l’inchiesta che, pur non coinvolgendolo direttamente per ora, riguarda l’intestazione fittizia di beni da parte della sua socia in affari, figlia di un prestanome della Camorra: «Ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio

(da agenzie)